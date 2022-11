Najbolji hrvatski plivači najavili odlazak na SP: Dosta smo radili, rezultati su pitanje vremena

Troje hrvatskih reprezentativaca sudjelovat će na nadolazećem Svjetskom prvenstvu u plivanju koje se održava od 13. do 18. prosinca u Melbourneu. Izbornik Pero Kuterovac odlučio se da će u Australiju putovati Nikola Miljenić (24) i Klara Bošnjak (18) iz Plivačkog kluba Medveščak te Amina Kajtaz iz PKK-a.

Miljenić je poznat široj publici nakon što je bio jedini hrvatski plivač na ljetnim Olimpijskim igrama u Tokiju, a 24-godišnjak sada je dobio priliku predstaviti Hrvatsku na SP-u. Bošnjak je, s druge strane, plivačica u uzletu.

- Olimpijada je kruna moje dosadašnje karijere. Nastup me najviše osnažio mentalno, vjerujem da sam od tog nastupa mentalno jači jer mogu bolje podnositi vanjski pritisak sa svih strana - rekao je Miljenić.

Bošnjak ima samo 18 godina i, jasno, osjeća tremu uoči prvog nastupa na SP-u u seniorskoj konkurenciji. Ipak, Bošnjak je u mlađim uzrastima ostvarivala nevjerojatne uspjehe, oborila je neke rekorde Hrvatske i spremna je za veliki korak.

- Ovo je svjetsko seniorsko prvenstvo idući korak. Vesele me natjecanja, ali ne mogu reći da nema treme! Osjećam pritisak, ali velika je čast nastupiti na ovako velikom natjecanju - rekla je Bošnjak.

Nikola, sin poznatog bivšeg ministra pravosuđa, Orsata Miljenića, kaže da mu je i majka značajno pomogla u putu da postane profesionalni plivač.

- Rijetko tko me pita za mamu, najčešće se spominje tata. Ali moram priznati da mi je mama u nekim situacijama definitivno pomogla više. Oboje su mi bili velika podrška kroz život i karijeru, vjerovali su u mene, što je sigurno dovelo do toga da i sam osnažim vjeru u sebe - komentirao je Miljenić.

Situacija je, ipak, malo drugačiji kod Bošnjak, koja se u plivanju više povezala s ocem.

- Mama Danica i tata Jozo velika su mi podrška, ali tata je i sam bio sportaš tako da bolje razumije što prolazim. Svakako mi je velik oslonac, ali i pomoć, vozi me svaki dan na treninge… Na dosta natjecanja prate me i uživo i to mi puno znači.

Pripreme za SP u Melbourneu već su završene. Treneri Domagoj Zajec i Marko Lovrečić zadužni su da Miljenić i Bošnjak otputuju u Australiju u najboljoj formi za natjecanje, a pripreme su početkom studenog odradili na Tenerifima. Tipičan dan izgledao je tako da su nakon doručka odlazili u teretanu oko sat vremena, a nakon toga u bazenu do dva sata. Zatim je slijedio ručak, pa još treninga i tako dva tjedna.

Osnovni cilj priprema nam je bilo uhvatiti vanjski bazen, iskoristiti lijepo vrijeme i dobiti mir koji je potreban za pripremu na Svjetsko prvenstvo. Htjeli smo staviti fokus na trening bez okolnih remetećih faktora i mislim da smo u tome uspjeli, što potvrđuje Nikolina sadašnja forma koja je na vrlo visokoj razini. Pripreme su trajale do Mitinga Mladosti u Zagrebu, nakon kojeg je uslijedilo natjecanje u Kranju, a na oba natjecanja Nikola je odradio jako dobre trke. Ima još tehničkih detalja koje treba usavršiti, ali vjerujem da će se i to posložiti nakon malo odmora - komentirao je Zajec.

Lovrečić je, s druge strane, zadužen za Bošnjak. Kaže da je veoma zadovoljan odrađenim pripremama na Tenerifima.

- Tempo na pripremama je bio žestok i naporan, ali sam jako zadovoljan kako je Klara radila. Nama je cilj bio pokazati da je u dobroj formi, a vjerujem da je dokaz toga rezultat na Mitingu Mladosti kojim je u konačnici i osigurala svoj nastup u Melbourneu - zaključuje Lovrečić.

Nikola će u Melbourneu nastupiti na 50 i 100 m kraul, 50 i 100 m leptir te 100 mješovito, dok će Klara plivati discipline 800 i 1500 m slobodno

- Trenutna forma mi je super, od ljeta smo radili dosta dobro, zrelo i profesionalno i vjerujem da je pitanje vremena kada će se to pokazati i na rezultatima. Siguran sam da bi dobre rezultate mogao pokazati već na ovom prvenstvu. Siguran sam da to mogu, samo se sve treba dobro posložiti, ako ne sada, onda sigurno u bliskoj budućnosti - najavio je Miljenić.

Bošnjak se nada postaviti neke nove rekorde Hrvatske...

- Vjerujem da mi je forma dobra, a jedino čemu se nadam na ovom natjecanju su dva najbolja rezultata, jer bi to ujedno značilo i postavljanje novog apsolutnog (na 1500 m slobodno) i mlađeseniorskog (na 800 m slobodno) rekorda Hrvatske. Osjećam da bih to mogla i nadam se da će mi se želja ostvariti.

Prije nego što krenu za Australiju, hrvatske reprezentativce čeka još nekoliko dana u kojem će odraditi najteže treninge. Miljenić će prije puta imati kratak odmor, a put za Bošnjak nešto je drugačiji.

Klara je dugoprugaš pa su pripreme do Svjetskog malo drugačije – imamo tri puta tjedno tri sata plivanja prijepodne, zatim još popodne. Radimo na volumenu i intenzitetu. U Melbourneu će imati kratak odmor, a onda nadam se isplivati svoja dva najbolja rezultata. Ima sada puno međunarodnog iskustva i vjerujem da bi mogla u najboljoj konkurenciji među plivačicama ostvariti

svoje najbolje utrke - zaključio je Lovrečić.

