Najbolji hrvatski snowboarder Tino Stojak lovi Olimpijske igre

Tino Stojak (19) osvojio je u travnju Europski kup u snowboardu u disciplini Big Air. Talentirani Zagrepčanin već je dugo u vrhu hrvatskog snowboardanja. Gotovo od samog početka.

- Bio sam prvak Hrvatske u Big Airu i to u seniorskoj konkurenciji kad sam imao 12 godina. Ma nisam tada ni kužio što je prvenstvo države - smije se Tino.

A iza njega je tada ostao iskusni 36-godišnjak, dok je Tino prvi board kupio samo tri godine prije.

- Imao sam 9 godina, skupio 200 kuna, kupio polovnu dasku i krenuo na snijeg. Pokazali su mi osnove i odmah mi je to solidno krenulo, ali više me zanimalo kako izvoditi trikove nego se samo spuštati niz stazu. Sljedeće dvije godine tata me vodio po snowparkovima u Austriji i Sloveniji jer u Hrvatskoj toga nema. Nisam tad imao ni trenera, a učitelj mi je bio YouTube - sjeća se svojih početaka Tino, koji je ove godine maturirao u Sportskoj gimnaziji.

Nikada ga nisu zanimali grupni sportovi, a uvijek je naginjao ekstremnim. Okušao se u wakeboardu, break danceu, a odrastao je u skate parku na skateboardu i inline rolama. Prošle godine bio je sedmi na Svjetskom kupu u kanadskom Quebecu, čime je potvrdio da je trenutno jedan od najboljih mladih snowboardera. Hrvatska prije njega nikada nije imala nekoga u prvih 10. Nastupa u dvije discipline, Big Air i Slopestyle, a trenutačno je, kaže bolji u ovom prvom.

- Big Air se sastoji od jednog skoka, a Slopestyleu je nekoliko elemenata povezanih skokovima. Treba biti kreativan i raznovrsan, dok u Big Airu treba odlučiti što ćeš unaprijed i izvesti što teži trik - objašnjava Tino i dodaje kako mu treba još malo treninga kako bi bio konkurentniji i u drugoj, težoj disciplini.

Kao i svakom sportašu, cilj su mu Olimpijske igre. A želja bi mu se mogla ostvariti već u Kini 2022. No, za to treba biti među najboljih 40 svjetskih snowboardera. Dosad se već okušao kao olimpijac na Olimpijskim igrama za mlade u Norveškoj 2016.

- Od ove sezone sam s novim trenerom, Harisom Burićem, i jako sam zadovoljan i našim odnosom i svojim napretkom. Puno mi znači i podrška roditelja,a i profesora u školi. Sad kad sam maturirao moći ću se napokon potpuno posvetiti sportu - planira Tino.

Trenira uglavnom u inozemstvu, a od kuće izbiva više od 200 dana na godinu. Europski ledenjaci, Novi Zeland, Japan...Ovo ljeto odrađuje kondicijske pripreme, a radi i na akrobacijama.

- Za uvježbavanje trikova idealno je u Tokiju jer oni imaju airbagove. Podloga u tom balonu je vrlo slična osjećaju kad vozim na snijegu, a doskok je na mekani balon pa nema opasnosti od ozljeda. Nakon toga destinacija je obično Novi Zeland jer je tamo zima - pojašnjava Tino.

Sudeći po uzlaznoj putanji, u sljedećoj sezoni možemo ga očekivati u finalima Svjetskih kupova.

