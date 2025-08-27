Obavijesti

KREĆE SVJETSKO PRVENSTVO

Najbolji svjetski hrvači stižu u Zagreb! I Hrvatska će imati svoje adute za medalju...

Najbolji svjetski hrvači stižu u Zagreb! I Hrvatska će imati svoje adute za medalju...
Zagreb - Međunarodni turnir u hrvanju, 82 kg, borba za zlato, Gholamreza Javad Farokhisenjani - Erik Szilvassy | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Hrvatska reprezentacija ulazi u Svjetsko prvenstvo s jasnim ciljem - izboriti što više plasmana u završnice i pred domaćom publikom potvrditi da je hrvatsko hrvanje dio svjetske elite

Hrvatska će na domaćem Svjetskom prvenstvu u hrvanju, koje se održava od 13. do 21. rujna u Areni Zagreb, imati snažnu i kvalitetnu postavu od 14 predstavnika u sva tri hrvačka stila.

U grčko-rimskom stilu nastupit će osam hrvatskih reprezentativaca: Ivan Lizatović u kategoriji do 63 kilograma, Dominik Etlinger do 67kg, Pavel Puklavec do 72kg, Antonio Kamenjašević do 77kg, Karlo Kodrić do 82kg, Ivan Huklek do 87kg, Filip Smetko do 97kg i Marko Koščević do 130kg. 

UWW Grand Prix Ranking Series Zagreb Open 2024., muškarci šesnaestina finala, 87kg, Ivan Huklek - Ramon Rainer Betschart
UWW Grand Prix Ranking Series Zagreb Open 2024., muškarci šesnaestina finala, 87kg, Ivan Huklek - Ramon Rainer Betschart | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U slobodnom stilu u muškoj kategoriji Hrvatsku će predstavljati petorica hrvača: Vedran Luketin do 74kg, Marko Nikolić do 79kg, Krešo Škugor do 86kg, Filip Huklek do 97kg i Filip Koščić do 125kg, dok će jedina hrvatska predstavnica u ženskom hrvanju biti Veronika Vilk u kategoriji do 72kg.

Hrvatska reprezentacija ulazi u Svjetsko prvenstvo s jasnim ciljem - izboriti što više plasmana u završnice i pred domaćom publikom potvrditi da je hrvatsko hrvanje dio svjetske elite.

