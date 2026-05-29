Najboljim igračima HNL-a cijena eksplodirala! Evo koliko vrijede

Piše Issa Kralj,
Zagreb: GNK Dinamo i HNK Rijeka sastali se u 30. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Dinamovci na Transfermarktu doživjeli nevjerojatan skok vrijednosti! Beljo, Stojković i Dominguez sada vrijede milijune više

Transfermarkt je objavio nove ažurirane tržišne vrijednosti igrača, a veliki skok doživjeli su dinamovci. Čak trojica igrača s Maksimira od sada ima veću tržišnu vrijednost, a riječ je o najboljem strijelcu HNL-a Dionu Dreni Belji, Luki Stojkoviću, Sergiju Dominguezu.

Napadač 'modrih' Beljo sezonu je završio s brojkom od nevjerojatnih 38 golova, ali i dalje nije srušio rekord Eudarda da Silve. Beljo je na Transfermarktu u prosincu vrijedio četiri milijuna eura, otprilike koliko je Dinamo platio za njega, a sada mu je vrijednost porasla na 12 milijuna što čini razliku od čak osam milijuna eura. Beljo je u ponedjeljak na HNL dodjeli nagrada dobio nagradu za najboljeg igrača i najboljeg strijelca, ali nije dobio poziv u reprezentaciju, već je na pretpozivu.

SuperSport HNL, 24. kolo, GNK Dinamo - HNK Gorica
SuperSport HNL, 24. kolo, GNK Dinamo - HNK Gorica | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Osim Belje, vrijednost je narasla Luki Stojkoviću koji je također odigao sjajnu sezonu i bio jedan od vodećih strijelaca zagrebačke momčadi. Ofenzivac je u 42 nastupa zabio 13 golova uz 12 asistencija. Njegova vrijednost prije nekoliko mjeseci je iznosila tri milijuna eura, a sada se popela na sedam milijuna. Stojković je također nagrađen na dodjeli nagrada HNL-a gdje je dobio nagradu za najboljeg mladog igrača, a baš kao i Beljo, našao se samo na pretpozivu Zlatka Dalića. Još veći skok ostvario je Sergi Dominguez, kojem je cijena s 2,5 milijuna eura porasla na devet milijuna eura.

Dinamo i Rijeka u finalu Hrvatskog nogometnog kupa
Dinamo i Rijeka u finalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Zahvaljujući njihovom individualnom porastu vrijednosti, porasla je i vrijednost Dinamove momčadi koja se sada procjenjuje na nešto više od 58 milijuna eura. Ako se to ide uspoređivati s ostalim hrvatskim klubovima, Hajduk prema istom izvoru vrijedi 38 milijuna eura, a Rijeka 31,5 milijuna.
  

