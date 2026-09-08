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NOAH LYLES

Najbrži čovjek na svijetu zbog ozljede lože završio sezonu

Piše HINA,
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Najbrži čovjek na svijetu zbog ozljede lože završio sezonu
Foto: Sarah Meyssonnier
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On je na posljednjim Olimpijskim igrama u Parizu 2024. osvojio zlatnu medalju na 100 te brončanu na 200 metara

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Noah Lyles, 29-godišnji američki sprinter, objavio je da zbog ozljede zadnje lože lijeve noge više neće nastupiti tijekom ove kalendarske godine. Lyles se nedavno ozlijedio tijekom finalne utrke na 200 metara, na državnom prvenstvu. Premda je odmah potom izjavio da je riječ o lakšoj ozljedi objasnio je da se situacija naknadno zakomplicirala te da ne želi riskirati s treninzima i nastupima.

Lyles je trebao nastupati u Budimpešti od 11. do 13. rujna na mitingu bogatog nagradnog fonda od deset milijuna američkih dolara gdje će se pojaviti posljednji olimpijski i svjetski pobjednici te ostali u ovom trenutku najbolje rangirani atletičari pojedinih disciplina.

- U Budimpeštu na ovo veliko okupljanje dolazim ne kao natjecatelj već kao voditelj - objavio je Lyles koji je na posljednjim Olimpijskim igrama u Parizu 2024. osvojio zlatnu medalju na 100 te brončanu na 200 metara. Uz to ima olimpijsku broncu i iz Tokija na 200 metara.

Tijekom karijere Lyles je osvojio i pet pojedinačnih zlata na svjetskim prvenstvima, a još ima i tri svjetska štafetna zlata.

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