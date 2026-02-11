Najemotivniji trenutak Igara. Klizao je za poginule roditelje

Američki umjetnički klizač Maksim Naumov (24) u olimpijskom debiju u Milanu u kratkom programu odao je počast roditeljima, tragično preminulima u zrakoplovnoj nesreći prije godinu dana. Dok je čekao ocjene, u rukama je držao staru fotografiju sebe kao dječaka koji uz pomoć mame i tate radi prve korake na ledu.

Iako su mu šanse za medalju bile minimalne, Naumov je na ledu Milano Ice Skating Arene uz zvuke Chopinova "Nokturna br. 20" izveo jedan od najboljih kratkih programa karijere, koji je uključivao četverostruki salchow i trostruki axel. Nakon nastupa Naumov je pao na koljena, podigao pogled prema nebu i rekao "Pogledajte što smo učinili".

​- Nisam znao hoću li plakati, smijati se ili se samo smijati. Sve što sam mogao bilo je pogledati gore prema njima. Čovječe, još uvijek ne mogu vjerovati što se upravo dogodilo - rekao je kasnije.

Njegova ocjena od 85,65 bodova bila je dovoljna za plasman u finale slobodnog programa, čime je dobio još jednu priliku.

Tragedija koja je potresla sportski svijet

Njegovi roditelji, bivši svjetski prvaci u parovima za Rusiju Jevgenija Šiškova i Vadim Naumov, bili su među 67 poginulih u stravičnoj zrakoplovnoj nesreći 29. siječnja 2025. Putnički avion American Airlinesa na prilazu zračnoj luci u Washingtonu sudario se s vojnim helikopterom i srušio u zaleđenu rijeku Potomac. U zrakoplovu je bilo više od 20 članova klizačke zajednice, uključujući 11 mladih klizača, trenere i članove obitelji koji su se vraćali s razvojnog kampa u Wichiti. Maksim je, srećom, otputovao ranijim letom.

U prvim tjednima nakon tragedije, priznaje, jedva je ustajao iz kreveta. No, klizanje je postalo alat koji mu je pomogao prebroditi najteže trenutke. Danas nastavlja njihovu ostavštinu i vodi klizačku školu "Tomorrow's Champions" u Bostonu.

​- Ne razmišljam nužno o njima, već o njihovoj prisutnosti. Osjećam je. Sa svakim klizajem i korakom koji sam napravio na ledu, osjećao sam njihovu podršku, gotovo kao šahovska figura na ploči - slikovito je opisao Naumov.

