Najgora Barca u posljednjih 25 godina: U 8 susreta je Koeman uzeo više bodova i sa 'svecima'

Nakon poraza od Atletico Madrida (1-0) Barcelona je na desetom mjestu La lige, a navijači su bijesni. Koeman je nakon osam utakmica na klupi Evertona, ali čak i Southamptona osvojio više bodova nego u Barci

<p>Naslovnice španjolskih novina još su jednom istaknule <strong>Messija </strong>koji se drži za glavu nakon što je <strong>Barcelona </strong>nastavila s oscilacijama i lošim nastupima u domaćem prvenstvu. Od moguća 24 boda oni su ove sezone uzeli tek 11 što je jako loše za momčad koja se uvijek natjecala za naslov. Već su mnogo bodova izgubili, a još mnogo će izgubiti, zaključak je <a href="https://www.marca.com/futbol/barcelona/2020/11/21/5fb98c8aca474103478b4602.html" target="_blank">španjolske Marce</a>.</p><p><strong>Koemanov </strong>početak na klupi Katalonaca je sve samo ne dobar, a nakon što su se za pobjedu počela dodjeljivati tri boda - Barca nikad nije bila gora. Zadnji su put na tom tragu bili u sezonama 2002/03 i 2003/04 kad su nakon osam utakmica imali 12 bodova. Tri poraza u prvih osam susreta je jako puno za Barcu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nou Camp</strong></p><p>- Imali smo dvije čiste šanse za izjednačenje. Slažem se da to nije puno, ali uvijek je teško kreirati šanse protiv ovakve momčadi. Dobro se brane. Gol su zabili nakon naše greške. Imali smo loptu, bilo je 0:0, izgubimo je i daju nam gol... To se nije smjelo dogoditi. Kao svaki trener ja sam odgovoran. Moramo popraviti rezultate. Radimo, pokušavam na teren poslati najbolju moguću ekipu svaku utakmicu, što više mogu? - rekao je nakon susreta nizozemski strateg.</p><p>Dogodilo im se to i u sezoni 2000/2001, ali tad su nakon osam utakmica imali 13 bodova. Nizozemski je stručnjak bolje krenuo na klupi Evertona kad je nakon osam utakmica imao 15 osvojenih bodova, a bolje je krenuo čak i na klupi Southamptona gdje je nakon osam odigranih ligaških susreta imao 16 osvojenih bodova. </p><p>Da, tad su mu se malo poklopili rasporedi na klupama objektivno slabijih momčadi od Barcelone, ali to je svakako nedopustivo za klub renomea Katalonaca. A nisu to jedini problemi za Barcu jer se vrlo vjerojatno teže ozlijedio i Gerard Pique, koji je napustio igru u 62. minuti. Sumnja se na pucanje ligamenata koljena. </p><p>Također, <strong>Lionel Messi </strong>sve je bliže odlasku iz Barcelone k bivšem treneru <strong>Pepu</strong> <strong>Guardioli </strong>koji je produžio ugovor s <strong>Manchester Cityjem</strong>. Bilo kako bilo, pred Barcelonom su novi izazovi jer već u utorak gostuju kod kijevskog <strong>Dinama </strong>u Rusiji, dok ih idući vikend očekuje ligaški ogled protiv <strong>Osasune </strong>kod kuće.</p>