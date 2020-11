-\u00a0Antoine je do\u0161ao u klub i odmah upao u probleme jer klub funkcionira tako da Messi ima svoj stav u svemu. On je u isto vrijeme car i monarh, a na Antoineov dolazak nije gledao blagonaklono. Bio je drzak, to se osjetilo. Uvijek sam slu\u0161ao o tome kako Antoine nema problem s Messijem, ali nikad nisam \u010duo suprotno.\u00a0U mojim o\u010dima je jasno da je Messi rekao da odlazi samo zato da vidi koliku mo\u0107 jo\u0161 uvijek ima u klubu. Klasi\u010dni Messi! Koliko god je dobar na terenu\u00a0toliko je lo\u0161 izvan njega. Barcelona ve\u0107 neko vrijeme pati zbog njega. On je rak tog kluba

Te\u0161ke su to rije\u010di, a Messi se vi\u0161e nije mogao suzdr\u017eavati. \u0160to \u0107e biti, tek \u0107emo vidjeti, a sve se \u0107e\u0161\u017ee spominje njegov odlazak u Manchester City kod Pepa Guardiole na zimu. Bilo kako bilo, Barcelona sljede\u0107u utakmicu igra za vikend i to na gostovanju kod Atletica, a pitanje je kakvo \u0107e biti stanje u svla\u010dionici.