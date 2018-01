Fenjeraši poveli protiv lidera pa im se stadion počeo urušavati

Nesvakidašnje scene na utakmici Estorila i Porta obilježile su 18. kolo portugalske Primeire. Domaćin, posljednja momčad prvenstva, ugostila je neporaženog lidera.

Trebalo je to biti odrađivanje posla za favorizirane goste, no u 16. minuti uslijedio je šok poslije gola Eduarda kojim je Estoril došao u vodstvo.

Nakon prvog poluvremena nastala je panika na stadionu Antonio Coimbra da Mota, navijači su utrčali u teren nakon što se proširila vijest kako se sjeverna tribina počela urušavati.

Navijači su strahovali kako je riječ i podmetnutoj bombi, no srećom, to je bilo daleko od istine.

Kako bi se lakše regulirao metež, brzo je stigla i policija kako bi pomogla pri evakuaciji gledatelja koji su se odmah našli na travnjaku zbog.

BREAKING: Estoril vs Porto match temporarily suspended after a stand collapses, with fans fleeing onto the pitch. pic.twitter.com/dTvnD3KK3q