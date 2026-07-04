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VATROGASAC NIJE USPIO

Najkraći mandat? Napustio je reprezentaciju sa Svjetskog prvenstva nakon svega 18 dana

Piše HINA,
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Najkraći mandat? Napustio je reprezentaciju sa Svjetskog prvenstva nakon svega 18 dana
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Foto: Siphiwe Sibeko
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Herve Renard napušta Tunis nakon debakla na SP-u: bez boda, 12 primljenih golova i novi rekord

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Francuz Herve Renard je u subotu objavio da napušta mjesto izbornika Tunisa nakon što je sjevernoafrička reprezentacija ispala sa Svjetskog prvenstva u grupnoj fazi.

"Moja avantura ovdje završava", napisao je 57-godišnjak na Instagramu, zahvalivši Tuniskom nogometnom savezu na prilici da bude trener reprezentacije na Svjetskom prvenstvu. Renard je opisao vođenje Tunisa kao "čast" i rekao da će mu to iskustvo ostati urezano u sjećanje.

Promjena izbornika Tunisa usred turnira nije uspjela oživjeti njihovu kampanju na Svjetskom prvenstvu, a Renard nije uspio poboljšati rezultate prethodnika Sabrija Lamouchija. Poraz od Nizozemske 3-1 u zadnjoj utakmici u skupini potvrdio je ispadanje Tunisa bez ijednog boda.

Foto: Instagram

Tunis je na turnir stigao s velikim očekivanjima nakon što je završio kvalifikacijsku kampanju bez primljenog gola.

Njihova očekivanja za Svjetsko prvenstvo brzo su se raspala, međutim, postavljajući pitanja o budućem smjeru nacionalne reprezentacije. Tunis je primio čak 12 golova u grupnoj fazi proširenog turnira od 48 momčadi, postavivši novi neželjeni rekord Svjetskog prvenstva. Prethodni rekord držala je Kostarika, koja je primila 11 golova na Svjetskom prvenstvu 2022.

Poraz od Švedske 5-1 u prvoj utakmici Tunisa otkrio je velike obrambene slabosti i doveo do Lamouchijevog otkaza nakon jedne utakmice. Renardovo imenovanje nije uspjelo zaustaviti pad, a Tunis je u drugoj utakmici pretrpio poraz od Japana 4-0. Renard je tada rekao da se zbog poraza od Japana osjećao "sramotno".

FIFA World Cup 2026 - Group F - Tunisia v Netherlands
Foto: Bernadett Szabo

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