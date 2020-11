Najkraći meč u povijesti? Sudac svirao kraj nakon pet sekundi!

Poprilično neobičnu utakmicu vidjeli smo u Kolubarsko-mačvanskoj zoni. Riječ je o niželigaškom prvenstvu u Srbiji gdje su dva kluba možda odigrala i najkraću utakmicu u povijesti

<p>Imali smo primjere kada su suci prekidali utakmice prije isteka svih 90 minuta, imali smo situacije kada jedna momčad ne bi uopće ni izašla na teren pa bi sudac otkazao susret, ali Srbi su postavili novi 'level' i upisali se u povijest.</p><p>Vrelo Sport i Spartak iz Ljiga trebali su sučeliti snage u 13. kolu Kolubarsko-mačvanske zone, srpskoj nižoj ligi. Igrači su čak izašli na teren, uz mali problem, a to je da su gosti imali samo sedam igrača na raspolaganju.</p><p><strong>Pogledajte video: Srpski klubovi odigrali najkraću utakmicu u povijesti</strong></p><p>Bez obzira na to, sudac je označio početak utakmice i gledali smo uzbudljiv susret punih pet sekundi. Obrambeni igrač Spartaka je ispucao loptu i srušio se na pod kao da ga je netko snajperom pogodio. Liječnici njegovog kluba ga nisu uspjeli osposobiti pa je sudac bio primoran svirati kraj. Po pravilima lige, svaka momčad mora na travnjaku imati minimalno sedmoricu nogometaša, a Spartak je imao samo šestoricu. I tako smo dobili možda najkraći susret u povijesti...</p><p>Utakmica je registrirana u korist Vrela (3-0), a gostujući igrači su očito imali buran vikend pa su u Vrelo stigli u krnjem sastavu i još ih je uz to pogodio peh u vidu ozljede jednog igrača. E sad, je li se ozlijedio namjerno ili samo krivo ispucao loptu, nećemo nagađati.</p><p>Ali očito je da bi domaćini na njima pumpali gol razliku pa je bilo lakše izabrati bezbolniju varijantu. Branič im se ozlijedio nakon pet sekundi, a njegova momčad je izgubila prihvatljivih 3-0. Pokupili su se s terena i s domaćinima u miru nazdravili s nekoliko gajbi hladnog piva. Puno lakša opcija nego trčati na travnjaku 90 minuta i gledati kako vas protivnik sramoti.</p><p>Inače, nogometaši Vrela bi za nekoliko godina mogli dobiti veliku zvijezdu. <strong>Nemanja Matić</strong> je rođen u tome selu, a prije godinu dana je rekao da bi karijeru upravo volio završiti u svome rodnom klubu gdje je i započeo karijeru.</p><p>- Završit ću karijeru s bratom Urošem zajedno u Vrelu. Već smo se dogovorili. Bože zdravlja - poručio je igrač Uniteda čiji brat je također sudjelovao u najbrže završenoj utakmici u povijesti nogometa. </p>