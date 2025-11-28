Obavijesti

FOTO: NIKOLINA BOŽIČEVIĆ

Najljepša hrvatska odbojkašica ponosno otkrila: Postaje majka!

Nikolina Božičević je hrvatska odbojkašica (libero), a osim po sportskim uspjesima, javnost je poznaje i po iznimnoj ljepoti. U braku je s Talijanom Davideom Pavanellijem, a na Instagramu je otkrila da supružnici čekaju prinovu
