FOTO: NIKOLINA BOŽIČEVIĆ Najljepša hrvatska odbojkašica ponosno otkrila: Postaje majka!

Nikolina Božičević je hrvatska odbojkašica (libero), a osim po sportskim uspjesima, javnost je poznaje i po iznimnoj ljepoti. U braku je s Talijanom Davideom Pavanellijem, a na Instagramu je otkrila da supružnici čekaju prinovu