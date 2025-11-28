Najljepša hrvatska odbojkašica ponosno otkrila: Postaje majka!

Nikolina Božičević je hrvatska odbojkašica (libero), a osim po sportskim uspjesima, javnost je poznaje i po iznimnoj ljepoti. U braku je s Talijanom Davideom Pavanellijem, a na Instagramu je otkrila da supružnici čekaju prinovu
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
- Dosta ljudi mi kaže kako sam fotogenična … ali željela bih da me više pamte kao uspješnu sportašicu nego kao model - rekla je jednom prilikom
Foto: Instagram
Nakon uspješnih domaćih nastupa, igrala je i u inozemstvu - u Mađarskoj, Finskoj i Rumunjskoj
Foto: Instagram
Otkrila je jednom prilikom i da suprug navija za Italiju u sportu, bez obzira na njihov odnos, a ona za Hrvatsku
Foto: Instagram
Nakon sportske karijere, Nikolina razmišlja o projektu koji bi povezivao sport i zdravlje
Foto: Instagram
Na Instagramu ju prati više od 20.000 ljudi
Foto: Instagram
