Najljepša nogometašica svijeta proslavila naslov uz - tverkanje

Nogometašice Sjedinjenih Američkih Država u nedjelju su postale prvakinje svijeta. U finalu Svjetskog prvenstva pobijedile su Nizozemsku 2-0.

I prije utakmice su slovile za velikog favorita, Nizozemke nitko nije očekivao u finalu, ali one su zasluženo izborile svoje mjesto u Lyonu. I dobro su se držale u prvom poluvremenu.

Njega su obilježili čvrsti dueli na sredini terena, nije bilo izgubljene lopte, svi su se snažno borili. Međutim, pad kod Nizozemske i kvaliteta SAD-a je sve više dolazila do izražaja kako je odmicalo vrijeme. Golmanica Nizozemske Sari van Veenendaal koja je obranila nekoliko sjajnih prilika.

Golove su zabile Megan Rapinoe nakon penala te Rose Lavelle. Jedna od junakinja utakmice bila je iskusna Alex Morgan (30) koja je izborila penal za 1-0, a naslov je nakon utakmice definitivno znala proslaviti.

Naime, najljepša nogometašica svijeta potpuno je popustila 'kočnice' u svlačionici pa je izvela impresivan 'twerk', popularni ples stražnjicom.

