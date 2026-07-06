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SPEKTAKL NA AZTECI

NAJLUĐIH POLA SATA SP-a: Dva penala, isključeni Englez i novi VAR triler. Ovo je za pamćenje

Piše Luka Tunjić,
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NAJLUĐIH POLA SATA SP-a: Dva penala, isključeni Englez i novi VAR triler. Ovo je za pamćenje
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Foto: Raquel Cunha
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Filmski spektakl u Ciudad de Mexicu! Englezi su vodili 2-0, Meksiko se vraćao, VAR je dijelio crvene i penale, a drama je kulminirala golom za 3-2

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Bila je to filmska uvertira u osminu finala između Meksika i Engleska u Ciudad de Mexicu. Domaćin je ušao u utakmicu pun samopouzdanja, s četiri pobjede iz četiri utakmice i bez primljenog gola na Svjetskom prvenstvu. S druge strane, Englezi su samo zahvaljujući junaštvu kapetana Harryja Kanea izbjegli debakl u šesnaestini finala protiv DR Konga.

Zbog olujnog nevremena početak utakmice odgođen je za sat vremena, pa je tako utakmica u glavnom gradu Meksika počela u tri sata ujutro po hrvatskom vremenu. Ipak, svi oni koji su satima čekali početak na stadionu, a i oni koji su "preko bare" žrtvovali san i ostali budni vjerojatno nisu požalili svoju odluku, jer su svjedočili jednoj od najboljih utakmica na SP-u.

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England
Foto: Paul Childs

Sve se otvorilo u 36. minuti utakmice, kad je Jude Bellingham doveo Engleze u vodstvo. Realovac je nakon samo 99 sekundi zabio i drugi gol i time ekspresno doveo Engleze u ozbiljnije vodstvo. Ali, Meksikanci su još jednom pokazali koliko su samo žilavi na travnjaku. Julian Quinones još je jednom dokazao svoj status heroja nacije na SP-u, zakucao je odbijenu loptu nakon jednog ubačaja u mrežu i smanjio na 2-1.

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Štoviše, skoro su Meksikanci poravnali na 2-2 uoči odlaska na predah, ali nekako su Englezi sačuvali 2-1. Pa je onda okvir gola spasio Meksikance na početku drugog dijela, točnije u 49. minuti, kada je udarac O'Reillyja pogodio stativu... A onda, novi šok!

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England
Foto: Paul Childs

Jarrell Quansah bio je previše neoprezan, povisio je nogu i otvorio donji dio kopačke u klizećem startu i pritom pokosio Meksikanca. Australski sudac Alireza Faghani isključio ga je nakon pregleda VAR-a, a mladi Englez jedva je zadržao suze dok je izlazio iz igre.

A onda se Englezima opet "otvorilo", Gordon je pobjegao obrani Meksika, a golman Rangel neoprezno ga je srušio u situaciji jedan na jedan. Faghani je pokazao na bijelu točku, a Kane je zabio novi penal na ovom Mundijalu. Možda su Englezi pomislili da opet mogu malo odahnuti, ali to nije bio slučaj.

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England
Foto: Daniel Becerril

Kane je ovaj put bacio Engleze u očaj umjesto ekstazu. Neoprezno je zamahnuo nogom i pokupio Meksikanca u pokušaju da izbije loptu, podsjetio je pomalo i na start Luke Modrića upravo protiv "tri lava" u prvom kolu, a Faghani je opet pokazao na bijelu točku. Raul Jimenez bio je precizan izvođač za Meksiko i time je smanjio na 3-2.

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