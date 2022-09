Najmlađi je senior u Britaniji. Zaigrao s trostruko starijima pa skupljao lopte na reprezentaciji

Ethan Nwaneri (15) je ulaskom u igru u dresu Arsenala protiv Brentforda s 15 godina i 181 danom postao najmlađi igrač u povijesti Premiershipa, dok je u HNL-u to Marko Dabro s 16 godina i dva dana, ali što se tiče nogometa na najvišoj razini, najmlađi debitant u seniorima na Otoku je postao Christopher Atherton iz Sjeverne Irske koji je s 13 godina i 329 dana zaigrao u liga kupu u 6-0 pobjedi protiv Dollingstowna.

Jedanaest dana nakon toga je s vršnjacima skupljao lopte na utakmici Lige nacija između Sjeverne Irske i Kosova (2-1), a dok su ostali samo gledali reprezentativce i zamišljali se na njihovom mjestu, Christopher će tamo, ako je suditi po debiju, vjerojatno i završiti. Ovaj 172 cm visoki veznjak čiji glas još nije mutirao asistirao je u seniorskom debiju.

Tamo postoje određena pravila pa se dječaci do određene dobi još ne smiju presvlačiti sa starijim nogometašima, a na zadnjem sjedištu očevog auta se Christopher presvukao u odjeću za trening i kopačke te otrčao do sad novih suigrača među kojima je i 38-godišnji desni bek, odnosno muškarac gotovo tri puta stariji od mladog veznjaka. Izazvao je spomenuti nastup kontroverzu i čuđenje na Otoku, ali on se nije dogodio 'tek toliko'.

- Trener Hamilton gledao je Christophera iz tjedna u tjedan. Vidio je da mu je preugodno među vršnjacima i da mu trebaju novi izazovi jer je bio dosta bolji od ostalih. Imao je nešto posebno, a onda ga je trener premjestio među tri godine starije i tako je igrao godinama - objasnio je za The Athletic dječakov otac i menadžer Stephen, a sam trener Gary Hamilton je dodao:

- Znam ga otkad je imao pet godina. Da sam u prvu momčad stavio druge mladiće s 13 ili 14 godina, to bi ih psihički uništilo. Ali to se nije dogodilo s njim. Bio je malo zabrinut jer je stvarno želio zaigrati, još jednom je s ocem razgovarao o tome, a onda samo rekao 'želim igrati'.

Prije nego što je stao na nogometni travnjak, igrao je 'galski nogomet' što je mješavina nogometa i ragbija s izmijenjenim pravilima i drugačijom loptom nego u ragbiju pa je očvrsnuo. A takav pristup su primijetili i mnogi klubovi iz Premiershipa koji ga trenutačno prate.

Christopher najviše voli stil igre dvojca iz Manchester Cityja - Phila Fodena i Jacka Grealisha, a tko zna, možda će se jednom naći i u njihovim kopačkama. I njegov je otac bio iznimno talentiran, ali je zbog ozljede leđa morao prekinuti karijeru, iako je za njega sa 17 godina West Ham ponudio pola milijuna funti.

- Tad mi je bilo teško, trebale su mi godine da sve to shvatim. Nisam roditelj koji se nikad nije našao u situaciji kakvoj je moj sin i znam kako bi razočaravajuće djelovalo da se stvari ne odviju dobro. Ta slika debija zauvijek će ostati uz mene, a sad idemo dalje - rekao je dječakov otac.

I idu. Sljedećeg će mjeseca zaigrati za U16 reprezentaciju Sjeverne Irske na turniru u Finskoj. A kroz par godina, za njega bi se moglo čuti...

