Najplaćeniji dinamovac: Shvatio sam da sam u drugom ili trećem planu. A volio bih ostati u klubu

Josip Drmić (31) našao se ove sezone u nemilosti trenera Dinama Igora Bišćana koji mu je dao svega 22 minute u tri utakmice.

Promjenom na klupi Sergej Jakirović nagovijestio je da na njega računa. U zadnjoj je godini trenutačno najbogatijeg ugovora u Maksimiru koji mu donosi između 1,2 milijuna eura bruto. Zabio je jedini gol u remiju s Goricom u zatvorenoj prijateljskoj utakmici u subotu na Maksimiru (1-1).

- Jakirović nam je ponovno upalio svjetlo i vratio nam nadu nakon što smo pali u crnu rupu. Vratio je nadu i meni, perspektiva mi sad izgleda mnogo bolje - rekao je Drmić za Germanijak.

Pa gdje je uopće puklo s bivšim trenerom?

- Imao sam jedan razgovor s njim, ali teško mi je reći neki konkretan zaključak. U svakom slučaju, vidio sam i shvatio da sam u drugom, trećem ili tko zna kojem planu. Ali tako je to u nogometu, svaki trener ima svoj pogled, svoje rezone zašto igra Topić ili netko drugi, a ne ja. Trener je taj koji odlučuje i to se poštuje koliko god igraču bilo teško što ne igra. Ali stvarno vjerujem da ću u nastavku sezone pokazati kvalitete, da će dolazak Jakirovića promijeniti neke stvari.

Demantirao je glasine turskih medija da je bio na odlasku u Gaziantep, priču nazvao izmišljotinom i rekao da mu je izgledalo da "netko navija da ode iz Dinama". A on, kaže, želi ostati.

- Trebam dobiti kontinuitet, a dosad ga nisam imao. Ne može se baš reći da sam odigrao nekoliko utakmica zaredom u većoj minutaži. Ako se to dogodi, ako dobijem takvu šansu, onda je na meni da je i iskoristim. Iskreno, dosad nisam imao komunikaciju ni s kim u klubu oko ugovora. Ako me pitate o planovima, da, volio bih ostati. To mi je glavni cilj i velika želja. I zato ću dati sve od sebe da na terenu, kad igrao, to i opravdam.

Što kaže o mogućem tandemu s Brunom Petkovićem (28)?

- Bruno je klasa, fantastičan igrač i iznimno ga cijenim. On je, da se tako izrazim, Ferrari. Ja nisam, više sam Lamborghini, haha, ili neki kvalitetan Mercedes. Zapravo, mogu biti onaj dobar, kvalitetan "oldtimer". I zajedno možemo biti ubojit tandem.