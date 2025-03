Spiranac otkrila: 'Širili su laži da pružam seksualne usluge za upad na turnir. To me pogodilo'

Paige Spiranac poznata je kao jedna od najljepših sportašica na svijetu, a američka golferica sada je pričala o počecima karijere i izazovima s kojima se susretala. Tijekom gostovanja u podcastu "Tiho, molim!" otkrila je neke nepoznate detalje. Suvoditeljica Mel Reid pitala ju je sjeća li se nastupanja u Dubaiju.

- Da, to je bio kao najgori trenutak u mom životu. Nikad to neću zaboraviti - rekla je Špiranac koja je postala profesionalna golferica u kolovozu 2015. nakon čega joj se drastično podigla popularnost.

Na društvenim mrežama često je objavljivala slike u zavodljivim outfitima, a mnogi smatrali da je zbog toga dobila poziv na prestižni Dubai Ladies Master. Špiranac je voditeljici i suvoditeljici rekla da je od kolegica čula takve tračeve i lažne glasine da je činila "seksualne usluge kako bi dobila poziv".

Foto: JPA/PRESS ASSOCIATION

- Na kraju sam postala popularna, a to je bilo u vrijeme kada ljudi nisu stalno postajali popularni. Nisam znala kako se nositi s tim i cijeli život mi se okrenuo naglavačke. Prešla sam s 500 pratitelja na 100.000 - rekla je Amerikanka hrvatskih korijena i dodala:

- Nisam imala nikakvu obuku za ovo. Bilo je nekoliko djevojaka koje su me stvarno podržavale, ali većina ih je bila okrutna. Bilo je komentara da sam činila seksualne usluge da bih dobila pozivnicu za turnir, a ja sam to slušala; govorili su to blizu mene - požalila se Paige pa nastavila:

- Bilo je teško. Ne znajući što radim, bio je to moj prvi profesionalni događaj, bilo je stvarno teško. Samo sam se željela svidjeti, a igrao sam tako loše. Bilo je užasno.

Ipak, Špiranac je priznala da razumije zašto su je neki kritizirali zbog poziva u Dubai.

- Radiš neprestano, boriš se iz tjedna u tjedan... a ja sam dođem. Dobila sam novu Callaway torbu. Jasno mi je zašto su se neki "nakostriješili".

Špiranac danas na Instagramu prati četiri milijuna ljudi, a na TikToku ima 1,6 milijuna pratitelja.