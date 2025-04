Najpoznatiji insajder o Modriću, Perišiću i kako je razbjesnio Salihamidžića: 'Je li to moguće?'

Ime Fabrizija Romana danas je sinonim za prijelazni rok. Njegovo legendarno "Here we go" postalo je znak da je transfer potvrđen. No iza svake objave stoje sati provjera, neprospavane noći i, najvažnije, povjerenje. U novoj epizodi "A Guest and a Half", YouTube serijala sportske platforme Sofascore, Romano otkriva kako izgleda život najpouzdanijeg nogometnog novinara današnjice, zašto još radi potpuno sam i kako vidi hrvatske legende Luku Modrića i Ivana Perišića.

- Sve radim sam. Nemam tim, nemam ured, nemam agenciju. To je jedini način da ostanem iskren prema sebi i svom poslu.

Na pitanje koji igrač trenira 24/7, Romano bez razmišljanja izdvaja hrvatskog reprezentativca.

- Ivan Perišić. Nakon teške ozljede, vratio se u Hajduk, mnogi su mislili da je gotovo. A onda opet igra u Ligi prvaka, golovi, asistencije. Taj čovjek je stroj, ima sjajan mentalitet.

Kad razgovor krene prema nogometnim vizionarima, Fabrizio ne oklijeva:

- Luka Modrić. On je nogometni mozak. Njegova inteligencija, vođenje igre, mirnoća, ovako igrati u njegovim godinama, ima sve osobine za vrhunskog trenera. Ne znam hoće li to odabrati, ali potencijal ima.

Romano kaže da Modrića promatra s posebnim poštovanjem i da mu je među igračima najbliži definiciji "nogometnog genijalca".

Jedna od najeksplozivnijih priča koje je Romano ikad objavio tiče se Bayerna, kad je otkrio da Julian Nagelsmann odlazi, a da ga nasljeđuje Thomas Tuchel.

- Bayern je bio prvi na tablici. Nitko nije očekivao promjenu. Dobio sam poziv: "Dogodit će se sada". Nisam vjerovao. Trebalo je nekoliko sati da sve potvrdim. Kad sam objavio, eksplodiralo je.

Reakcije u Njemačkoj nisu izostale.

- Hasan Salihamidžić bio je bijesan. Lothar Matthäus rekao je: "Kako je moguće da jedan Talijan objavi prije njemačkih medija?". To mi je puno značilo. Pokazalo je koliko sam daleko dogurao.

Jedna od anegdota koja najbolje opisuje Romanov stil dogodila se usred noći, kad je doznao za iznenađujući transfer Colea Palmera iz Manchester Cityja u Chelsea.

- Tri ujutro. Zove me izvor i kaže: "Chelsea uzima Palmera. Ali nemoj još objaviti". Nisam mogao zaspati. Nitko to nije očekivao. Ujutro sam objavio i reakcija je bila nevjerojatna.

Romano je pratio karijere i Lionela Messija i Cristiana Ronalda, ali susret s Messijem pamti kao poseban trenutak.

Foto: Sofascore

- Kad je ušao u prostoriju na naš intervju, osjećao sam kao da sam zatvorio krug. Pitao me o Napulju, o Italiji. Bio je smiren, ljubazan, bez žurbe. To me se najviše dojmilo, njegova skromnost.

Ipak, na pitanje tko mu je broj jedan, nema sumnje:

- Ja sam iz Napulja. Za mene je uvijek Maradona.

Na optužbe da neki novinari, pa tako i on, primaju novac kako bi "pogurali" određene transfere, Romano je jasan.

- Ako netko ima dokaz, neka ga pokaže. Sve što sam izgradio temelji se na povjerenju. Ako to izgubim, gotovo je.

Njegov pristup: nikad na brzinu, uvijek s potvrdom.

Foto: Sofascore

- Informacije dobivam s raznih strana, čak i od nekih konobara. Ljudi mi pošalju fotografiju trenera s igračem. Ja ne objavljujem odmah. Čekam i dobro provjerim. Zato još radim ovaj posao.

Romano ne skriva da nije bio virtuoz na terenu.

- Tehnika? Tri od deset. Možda četiri. Ali klizeći start? Devet! To je bio moj stil. Gledao sam Cannavara, Baresija, Costacurtu... Obrana mi je u krvi.

Dok svijet čeka sljedeći "Here we go", Romano ostaje vjeran istim pravilima: sve mora biti točno, potvrđeno i objavljeno u pravom trenutku.