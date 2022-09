Najseksepilnija sportašica na svijetu: U novu sezonu ću ući polako kako se ne bih srušila

Nakon iscrpljujućeg Europskog prvenstva, njemačka atletičarka Alica Schmidt (23) odlučila se malo opustiti. Uoči početka nove sezone otputovala je na Tajland gdje je svojih preko tri milijuna pratitelja na Instagramu svakodnevno izvještavala o svojim aktivnostima nakon čega je prisustvovala milanskom tjednu mode gdje se, između ostalih, fotografirala s boksačem Anthonyjem Joshuom.

'Najseksepilnija sportašica svijeta', kako ju je prozvao australski magazin 'Busted Coverage', otkrila je da će u novu atletsku sezonu ući polako kako se ne bi 'srušila'.

- Neke stvari će se malo promijeniti u mom treningu. Počet ću polako i opušteno kako bih mogla dobro proći kroz trening. Od 0 do 100, ja to ne mogu. Srušila bih se nakon dan-dva treninga jer bi to bilo jednostavno previše. Počet ću trenirati za dva tjedna - kazala je 23-godišnja Njemica, prenosi The Sun.

Na Europskom prvenstvu u Münchenu u kolovozu, Schmidt je stigla do polufinala u svom prvom pojedinačnom nastupu na međunarodnom natjecanju. Ipak, bolji rezultat ostvarila je u ekipnom nastupu gdje je s Nijemcima završila kao peta u finalu štafete na 400 metara.

Vitka Njemica, kako je sama kazala, svakodnevno dobiva nemoralne ponude, a nedavno se odbila slikati za Playboy.

- Fokusirana sam na sport i to želim da bude svima jasno. Postoje tisuće drugih djevojaka na Instagramu koje izgledaju veoma dobro, ali nemaju toliko pratitelja. Uz dobar izgled morate dati još nešto interesantno. Za mene je to atletika - kazala je tada Alica.

Najčitaniji članci