Obavijesti

Sport

Komentari 2
TREBA MINUTAŽU

Najskuplje pojačanje u povijesti Cityja ide na posudbu u Everton

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Najskuplje pojačanje u povijesti Cityja ide na posudbu u Everton
Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION

Jack Grealish u City je stigao 2021. godine iz Aston Ville za oko 117 milijuna eura i time je postao najskuplji britanski nogometaš. Nije se naigrao prošle sezone te će karijeru pokušati oživiti u Evertonu

Veznjak Manchester Cityja Jack Grealish (29) karijeru će nastaviti na posudbi u Evertonu, objavio je Sky Sports. Everton će navodno na koncu ove sezone imati i opciju otkupa ugovora za 55 milijuna eura.

Grealish je stigao u City u kolovozu 2021. iz Aston Ville kao velika zvijezda za 117 milijuna eura. U prvoj sezoni je osvojio naslov prvaka, a iduće je bio jedan od ključnih igrača "Građana" u osvajanju Premier lige, Lige prvaka i FA kupa. Međutim, nesportski život i ozljede gurnuli su ga od pozicije standardnog prvotimca na tribine.

Ipswich Town v Manchester City - Premier League - Portman Road
Foto: Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO

Prošle sezone je skupljao "mrvice" upisavši 32 nastupa u svim natjecanjima, no samo jednom je bio u početnom sastavu u Premier ligi. Nije bio niti na Cityjevom popisu igrača za nedavno Svjetsko klupsko prvenstvo u SAD. Također, je ispao iz engleske reprezentacije. Grealish u Evertonu želi spasiti karijeru, te vratiti se u redove "Gordog Albiona" za Svjetsko prvenstvo koje je iduće godine u SAD, Kanadi i Meksiku. Do sada je za englesku vrstu upisao 39 nastupa i zabio četiri gola.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Strani transferi: Coman ide kod Ronalda u Arabiju, saga oko Morate je sve bliže kraju...
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Coman ide kod Ronalda u Arabiju, saga oko Morate je sve bliže kraju...

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Samo luksuz! Evo u što ulažu naši nogometaši. Uvijek se traži koji kvadrat viška...
NEKRETNINE HRVATSKIH NOGOMETAŠA

FOTO Samo luksuz! Evo u što ulažu naši nogometaši. Uvijek se traži koji kvadrat viška...

Šime Vrsaljko zajedno je s rođakom Andrejem preuzeo upravljanje luksuznog kompleksa Maškovića han u Vrani u Zadarskoj županiji i pridružio se popisu sadašnjih i bivših reprezentativaca s luksuznim nekretninama u Hrvatskoj i okolici...
VIDEO Hajduk - Gorica 2-0: Dva penala, dva gola! Benrahou i Šego srušili desetkovanu Goricu
NOVO SLAVLJE 'BILIH'

VIDEO Hajduk - Gorica 2-0: Dva penala, dva gola! Benrahou i Šego srušili desetkovanu Goricu

Hajduk je pred 25302 navijača stvorio brojne šanse u prvom dijelu pa u kratko vrijeme u nastavku dobio dva penala. Gorica se držala do crvenog kartona Durakovića, za Splićane je debitirao Raci

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025