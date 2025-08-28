Obavijesti

Najspremniji igrač Dinama: Mišić i Villar su po mom guštu. Znam da ću se izboriti za minute

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 4 min
Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Marko Soldo: U svakom sam klubu napredovao korak po korak, vjerujem da će tako biti i u Maksimiru. Potpuno sam posvećen nogometu, dajem se cijeli na treninzima i utakmicama, a rad uvijek dođe na naplatu

Konkurencija u Dinamu? Stvarno je velika, tako i treba biti. Mišić je tu glavni na 'šestici', puno novih igrača može igrati 'osmicu', a ja čekam priliku i konkuriram za obje pozicije. I kad god dobijem priliku, kao i do sada u karijeri, želim dobro iskoristiti svoje minute, kaže nam Marko Soldo (21).

