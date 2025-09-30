'Najstroži sudac Europe' dijeli pravdu Dinamu u Bačkoj Topoli

Nogometaši Dinama imali su sjajan početak u Uefinoj Europskoj ligi. Prošle je srijede na Maksimiru "pao" turski velikan, Fenerbahče, a momčad Marija Kovačevića, kojem je to bio najveći izazov u trenerskoj karijeri, izgledala je dominantno na travnjaku i zasluženo slavila 3-1.

Ali, u sportu se ne živi na staroj slavi, a pred Dinamom je još puno posla ako želi osigurati europsko proljeće. Novi korak prema tome "modri" mogu napraviti u četvrtak, kada će "gostovati" kod izraelskog Maccabija iz Tel Aviva u Bačkoj Topoli.

Uefa je odredila suca za tu utakmicu, a riječ je o Portugalcu Antoniju Nobreu (37). Zanimljivo, to je sudac o kojem se priča u kontekstu jednog od najstrožijih u Europi. Primjerice, u sezoni 2023./24. pokazao je čak 127 žutih kartona u 24 utakmica (više od pet po utakmici), od čega čak 75 žutih kartona u 12 utakmica!

Foto: Jonathan Moscrop/PRESS ASSOCIATI

Ovaj sudac nije ni potpuni stranac za Dinamo. Zagrebačkom je klubu sudio utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu prvaka 2020. protiv Cluja. "Modri" su prošli dalje nakon izvođenja jedanaesteraca, a zbog pandemije se igrala samo jedna utakmica. Ipak, Nobre je uspio pokazati 11 žutih kartona na toj utakmici, kao i crveni karton Kevinu Theophileu...