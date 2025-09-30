Ovaj sudac nije ni potpuni stranac za Dinamo. Zagrebačkom je klubu sudio utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu prvaka 2020. protiv Cluja i pokazao je crveni karton Theophileu
'Najstroži sudac Europe' dijeli pravdu Dinamu u Bačkoj Topoli
Nogometaši Dinama imali su sjajan početak u Uefinoj Europskoj ligi. Prošle je srijede na Maksimiru "pao" turski velikan, Fenerbahče, a momčad Marija Kovačevića, kojem je to bio najveći izazov u trenerskoj karijeri, izgledala je dominantno na travnjaku i zasluženo slavila 3-1.
Ali, u sportu se ne živi na staroj slavi, a pred Dinamom je još puno posla ako želi osigurati europsko proljeće. Novi korak prema tome "modri" mogu napraviti u četvrtak, kada će "gostovati" kod izraelskog Maccabija iz Tel Aviva u Bačkoj Topoli.
Uefa je odredila suca za tu utakmicu, a riječ je o Portugalcu Antoniju Nobreu (37). Zanimljivo, to je sudac o kojem se priča u kontekstu jednog od najstrožijih u Europi. Primjerice, u sezoni 2023./24. pokazao je čak 127 žutih kartona u 24 utakmica (više od pet po utakmici), od čega čak 75 žutih kartona u 12 utakmica!
Ovaj sudac nije ni potpuni stranac za Dinamo. Zagrebačkom je klubu sudio utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu prvaka 2020. protiv Cluja. "Modri" su prošli dalje nakon izvođenja jedanaesteraca, a zbog pandemije se igrala samo jedna utakmica. Ipak, Nobre je uspio pokazati 11 žutih kartona na toj utakmici, kao i crveni karton Kevinu Theophileu...
