Najtrofejniji taekwondo klub Marjan upisuje nove članove, stigao je U-21 izbornik Karaula

Splitski taekwondo klub Marjan dobio je novo trenersko pojačanje. Tomislav Karaula (35), izbornik hrvatske taekwondo reprezentacije do 21 godine, osvajač brončane medalje na Europskom prvenstvu u Manchesteru 2012. u kategoriji do 63 kilograma, trenersku karijeru nastavit će u Splitu, u najuspješnijem taekwondo klubu u Hrvatskoj.

- Velika mi je čast i zadovoljstvo doći u Split i priključiti se Marjanu. Veselim se suradnji s Tonijem Tomasom i Veljkom Laurom te sudjelovati u radu s vrhunskim sportašima, s ciljem daljnjeg razvoja i napretka natjecateljskog programa - ističe Karaula.

Taekwondo klub Marjan najuspješniji je hrvatski i svjetski taekwondo klub, a njegovi su sportaši osvojili četiri olimpijske medalje te čak 155 europskih i svjetskih medalja. Karaula će imati priliku bogato trenersko iskustvo prenijeti novim generacijama vrhunskih sportaša, ali i vrtićkoj i školskoj djeci. S najmlađima će raditi u dvorani na Blatinama, gdje će imati priliku djeci približiti taekwondo i sport općenito.

Split: Do?ek povodom povratka europskih prvaka Tonija Kanaeta i Lovre Bre?i?a | Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

- Rad s vrhunskim sportašima veliki je izazov i nešto što me profesionalno ispunjava, ali rad s djecom moja je prva ljubav jer je tako sve počelo. Veselim se, želim im približiti sport, taekwondo i sve ono što sport donosi, disciplinu, prijateljstvo, samopouzdanje i zdrave životne navike - poručuje Karaula.

Upisi za vrtićku i školsku djecu su otvoreni, a cilj je djeci pružiti kvalitetno sportsko okruženje te ih kroz taekwondo učiti disciplini, upornosti i timskom duhu.