Obavijesti

Sport

Komentari 0
TRENERSKO POJAČANJE

Najtrofejniji taekwondo klub Marjan upisuje nove članove, stigao je U-21 izbornik Karaula

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Najtrofejniji taekwondo klub Marjan upisuje nove članove, stigao je U-21 izbornik Karaula
Foto: Hrvatski taekwondo savez
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Tomislav Karaula stigao u Split i pojačao Taekwondo klub Marjan! Uz rad s elitom, na Blatinama će klince učiti taekwondou i disciplini

Admiral

Splitski taekwondo klub Marjan dobio je novo trenersko pojačanje. Tomislav Karaula (35), izbornik hrvatske taekwondo reprezentacije do 21 godine, osvajač brončane medalje na Europskom prvenstvu u Manchesteru 2012. u kategoriji do 63 kilograma, trenersku karijeru nastavit će u Splitu, u najuspješnijem taekwondo klubu u Hrvatskoj.

- Velika mi je čast i zadovoljstvo doći u Split i priključiti se Marjanu. Veselim se suradnji s Tonijem Tomasom i Veljkom Laurom te sudjelovati u radu s vrhunskim sportašima, s ciljem daljnjeg razvoja i napretka natjecateljskog programa - ističe Karaula.

Taekwondo klub Marjan najuspješniji je hrvatski i svjetski taekwondo klub, a njegovi su sportaši osvojili četiri olimpijske medalje te čak 155 europskih i svjetskih medalja. Karaula će imati priliku bogato trenersko iskustvo prenijeti novim generacijama vrhunskih sportaša, ali i vrtićkoj i školskoj djeci. S najmlađima će raditi u dvorani na Blatinama, gdje će imati priliku djeci približiti taekwondo i sport općenito.

Split: Do?ek povodom povratka europskih prvaka Tonija Kanaeta i Lovre Bre?i?a
Split: Do?ek povodom povratka europskih prvaka Tonija Kanaeta i Lovre Bre?i?a | Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

- Rad s vrhunskim sportašima veliki je izazov i nešto što me profesionalno ispunjava, ali rad s djecom moja je prva ljubav jer je tako sve počelo. Veselim se, želim im približiti sport, taekwondo i sve ono što sport donosi, disciplinu, prijateljstvo, samopouzdanje i zdrave životne navike - poručuje Karaula.

Upisi za vrtićku i školsku djecu su otvoreni, a cilj je djeci pružiti kvalitetno sportsko okruženje te ih kroz taekwondo učiti disciplini, upornosti i timskom duhu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Bivši Dinamov as se vraća u Maksimir!? Ajax doveo zvijezdu uoči Hajduka
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Bivši Dinamov as se vraća u Maksimir!? Ajax doveo zvijezdu uoči Hajduka

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
HRVATSKI ROCKY Filip Hrgović je postao svjetski teškaški prvak!
MEČ ZA PAMĆENJE

HRVATSKI ROCKY Filip Hrgović je postao svjetski teškaški prvak!

Hrgović je prvak po IBF verziji! Nakon što je pretrpio nevjerojatne udarce, ostao stajati na čuđenje svih u dvorani, ipak je sve okrenuo. U devetoj rundi pogodio je Itaumu čudesnim udarcima i britančev kut bacio je ručnik
FOTO Bodibilderici ismijavaju muža kad mu sjedne u krilo. Pogledajte njenu transformaciju
AJDE JE NALJUTI!

FOTO Bodibilderici ismijavaju muža kad mu sjedne u krilo. Pogledajte njenu transformaciju

Sarah Crail je australska bodibilderica koja se u ovaj sport zaljubila kada je imala 20 godina, a u svega osam godina stvorila je impozantne mišiće. Takve da joj i neki muškarci zavide na bicepsima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026