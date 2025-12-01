GORICA - DINAMO 0-2 Zagrepčani su odigrali kvalitetno, kontrolirano prvo poluvrijeme, ali nisu gotovo ništa napravili u nastavku. I iz dvije su prilike na utakmici poentirali. Dovoljno za povratak na vrh HNL-a...
KOMENTAR PLUS+
Najvažnija pobjeda u sezoni! Dinamo je tamo gdje i pripada, a Stojković mora biti pametniji!
Čitanje članka: 2 min
Dinamo je opet na vrhu HNL-a. Zagrepčani su nakon velike drame, vrlo teških 90 minuta "osvojili" Veliku Goricu, na zahtjevnom gostovanju pogocima Bakrara i Solde slavili 2-0. Teško, ali svakako i zasluženo. Nije to bila nogometna romantika u izvedbi "modrih", već dosta čudna utakmica. Dinamo je bio dobar u prvih 45 minuta, nastavak je bio muška borba i "bacanje na glavu".
