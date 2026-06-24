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Najvažniji aduti su izvan forme! Livaković opet prilično siguran, a Budimir zasluženo veliki junak

Piše Hrvoje Tironi,
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Najvažniji aduti su izvan forme! Livaković opet prilično siguran, a Budimir zasluženo veliki junak
SP 2026 Toronto: Susret Paname i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

HRVATSKA - PANAMA 1-0 Luka Modrić i Mateo Kovačić nisu se uspjeli nametnuti u sredini terena, dok je Joško Gvardiol imao velikih problema na lijevom boku. Od te trojke u nastavku turnira očekujemo više. Puno više...

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Hrvatska je teškom mukom stigla do prve pobjede na Svjetskom prvenstvu. Izabranici Zlatka Dalića su s minimalnih 1-0 svladali Panamu, iako u Torontu nisu ostavili dobar dojam. Ali ako ćemo iskreno, koga i briga, pamte se samo bodovi. A njih nam je osigurao Ante Budimir nakon lijepog ubačaja Josipa Stanišića.

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Komentari 8
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Zbog rata smo napustili dom 1992. u Žepču, počeo sam igrati kad je Hrvatska osvojila broncu u Francuskoj, a i žena mi je izbjeglica, iz Vukovara je, kazao je Budimir

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