'Najveća je kazna biti hrvatski izbornik. Ništa ne igraš, možeš izgubiti od nekog da te svi j...'

Umirovljeni legendarni hrvatski košarkaš Franjo Arapović (57) oštro je komentirao poraz Hrvatske protiv Finske u osmini finala Eurobasketa (94-96).

- Kad ti dva igrača daju 60 poena, to je stvarno previše. Jesu oni dobri šuteri, ali ekipu se moglo pripremiti da igraju puno agresivnije prema dvojici, a ne trojici i tu mislim na suce - kazao je Arapović za Novu TV.

Naime, izbornik Damir Mulaomerović nakon poraza je izjavio da je bilo 'čudnih sudačkih odluka koje nije razumio', dok Arapović ne vidi suce kao razlog poraza Hrvatske.

- Suci sigurno griješe, ali ne kradu. Hrvatska, koja igra utakmicu za prolazak među osam u Europi, ne može dobiti tri tehničke u jednoj minuti. To znači da nema reda i poretka - rekao je.

Mišljenja je da se svi svode na to što će napraviti Bojan Bogdanović.

- To je meni najgore. Kad jedan ima loptu, četiri igrača stoje. Kad Mavra uđe, pa on i Matković odigraju, jedino tada imamo dva igrača u napadu - rekao je Arapović pa zaključio:

- Najveća kazna za trenera može biti da mu daš mjesto izbornika hrvatske reprezentacije. To je sportskom djelatniku najveća kazna. Ništa ne igraš, nikakve obveze nemaš, a možeš izgubiti od nekog zbog čega će te svi 'j****'. To je najgori posao u Republici Hrvatskoj - zaustavio se Arapović na psovki, ali svima jasno dao do znanja što misli.

Inače, u sastavu Hrvatske u svojoj možda i posljednjoj utakmici za reprezentaciju Bojan Bogdanović ubacio 23 poena, Jaleen Smith je ubacio 17, a Dario Šarić 12 uz 8 skokova i 6 asistencija.

