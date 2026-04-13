Najveća opasnost za kvalitetan razvoj najtalentiranije djece u našem su sportu - lokalni šerifi!
Svaki ukradeni euro iz sportskog saveza oduzima priliku nekom talentiranom djetetu za kvalitetniji razvoj - za bolji trening, kvalitetniju opremu, educiranije trenere. Ali ljudi kao da toga nisu svjesni...
Hrvatski sport, nažalost, svakim danom trese sve više afera. Potpuno čudne priče, nejasne radnje, stvari kojima se trebaju baviti Uskok i crna kronika... Čelni ljudi nacionalnih saveza ili čak visokopozicionirani predstavnici Hrvatskog olimpijskog odbora sve su češće uhvaćeni s prstima u medu. I to je ono što boli, što hitno treba iskorijeniti. Ili će hrvatski sport pasti još niže, ne jednu ili dvije stepenice nego dva kata.
Vedran Pavlek godinama je, čak i desetljećima, vodio glavnu riječ u Hrvatskom skijaškom savezu, uzimao tuđi novac kako bi on sam lagodno živio. Doista je nevjerojatno čitati razna otkrića o prvom čovjeku našeg skijanja, kao i pratiti njegov bijeg od hrvatskog pravosuđa. Skijanje je rijetko, osim u doba Ivice i Janice, punilo naslovnice hrvatskih medija, ali i u tom se sportu vrti(o) ozbiljan novac.
Slična je priča i s Hrvatskim judo savezom, koji je plaćao ljetovanja čelnicima HOO-a, glavnom tajniku Siniši Krajaču i njegovoj obitelji. Baš skandalozno. I zabrinjavajuće. Hrvatski sport ima velikih problema, od loše infrastrukture do manjka novca. I te će muke vjerojatno zauvijek pratiti naš sport. Ali kod nas ima još problema. Još većih problema od neimaštine i neadekvatnih uvjeta. Uostalom, Hrvatska je olimpijske pobjednike i svjetske prvake iznjedrila iz raznih skloništa i trošnih dvorana, zar ne?
Najveći problem hrvatskog sporta danas su lokalni šerifi, kvazimoćnici, koji u sport ulaze s jednim ciljem, napuniti vlastite džepove. I takvih se “bandita” hrvatski sport hitno mora riješiti. Svaki ukradeni euro iz nekog sportskog saveza oduzima priliku nekom djetetu za kvalitetniji razvoj - za bolji trening, kvalitetniju opremu, educiranije trenere... Ali toga je danas u hrvatskom sportu rijetko tko svjestan.