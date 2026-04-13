Najveća opasnost za kvalitetan razvoj najtalentiranije djece u našem su sportu - lokalni šerifi!

Hrvatski sport, nažalost, svakim danom trese sve više afera. Potpuno čudne priče, nejasne radnje, stvari kojima se trebaju baviti Uskok i crna kronika... Čelni ljudi nacionalnih saveza ili čak visokopozicionirani predstavnici Hrvatskog olimpijskog odbora sve su češće uhvaćeni s prstima u medu. I to je ono što boli, što hitno treba iskorijeniti. Ili će hrvatski sport pasti još niže, ne jednu ili dvije stepenice nego dva kata.

Vedran Pavlek godinama je, čak i desetljećima, vodio glavnu riječ u Hrvatskom skijaškom savezu, uzimao tuđi novac kako bi on sam lagodno živio. Doista je nevjerojatno čitati razna otkrića o prvom čovjeku našeg skijanja, kao i pratiti njegov bijeg od hrvatskog pravosuđa. Skijanje je rijetko, osim u doba Ivice i Janice, punilo naslovnice hrvatskih medija, ali i u tom se sportu vrti(o) ozbiljan novac.

Zagreb: Ante Kostelić dobitnik nagrade Hrvatskog skijaškog saveza za životno djelo | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Slična je priča i s Hrvatskim judo savezom, koji je plaćao ljetovanja čelnicima HOO-a, glavnom tajniku Siniši Krajaču i njegovoj obitelji. Baš skandalozno. I zabrinjavajuće. Hrvatski sport ima velikih problema, od loše infrastrukture do manjka novca. I te će muke vjerojatno zauvijek pratiti naš sport. Ali kod nas ima još problema. Još većih problema od neimaštine i neadekvatnih uvjeta. Uostalom, Hrvatska je olimpijske pobjednike i svjetske prvake iznjedrila iz raznih skloništa i trošnih dvorana, zar ne?

Najveći problem hrvatskog sporta danas su lokalni šerifi, kvazimoćnici, koji u sport ulaze s jednim ciljem, napuniti vlastite džepove. I takvih se “bandita” hrvatski sport hitno mora riješiti. Svaki ukradeni euro iz nekog sportskog saveza oduzima priliku nekom djetetu za kvalitetniji razvoj - za bolji trening, kvalitetniju opremu, educiranije trenere... Ali toga je danas u hrvatskom sportu rijetko tko svjestan.