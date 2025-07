Najveće pojačanje Hajduka: 'Rakitić i ja nismo puno pričali'

Hajduk se ovoga ljeta ozbiljno pojačao na golmanskoj poziciji. Na Poljud je stigao reprezentativni golman Ivica Ivušić (30), koji je službeno predstavljen u utorak.

Došao je iz ciparskog Pafosa u kojem je proveo dvije i pol godine, a svojevremeno se u Osijeku etablirao kao jedan od najboljih hrvatskih golmana. U dresu "bijelo-plavih" odigrao je 129 utakmica.

Kakvi su prvi dojmovi u Hajduku?

- Stvarno odlični, od prvog dana su me stvarno svi u klubu prihvatili raširenih ruku, tako da stvarno mogu biti sretan i zadovoljan. Stvarno je gušt biti ovdje - rekao je Ivušić u intervjuu za NovuTV.

Zvao vas je Ivan Rakitić, novi tehnički direktor Hajduka. Kako vas je uspio pridobiti?

- Nismo jako puno ni pričali. Čim me nazvao, rekao sam da sam zainteresiran i da bih volio kad bi se to moglo ostvariti. I evo, Hajduk je uz velike napore to sve dogovorio i sretan sam što sam tu.

Kako ste se našli s trenerom Gonzalom Garcijom?

- Odličan odnos ima sa svim igračima, koliko sam uspio vidjeti kroz ovih par dana što sam na treninzima. Ima svoje zahtjeve i princip igre, mi se nastojimo toga držati i to slijediti.

Dok ste igrali za Osijek, bili ste među najboljim golmanima lige. Uslijedila je epizoda na Cipru, kakvo je sada stanje?

- Pa sigurno sam iskusniji za skoro tri sezone, u najboljim sam golmanskim godinama. Kažem, nastojat ću opravdati povjerenje koje su mi dali ovdje u klubu. Svaki dan raditi maksimalno na treningu, jer jedino tako se nešto može napraviti, a onda što dragi Bog da.

Povratak u reprezentaciju?

- Pa naravno, kako se kaže, daleko od oka, daleko od srca. Evo tu sam malo bliže i sigurno, sigurno da je i to cilj. Mada kažem, bez dobrih igara u Hajduku, ne mogu se ničemu nadati, tako da prioritet je Hajduk.

Što je cilj Hajduka naredne sezone? Jeste li došli osvojiti titulu?

- Cilj je biti svaku utakmicu bolji nego prethodnu i pobjeđivati. Naravno da sam tu da ostvarimo što veće uspjehe. Kažem, zaslužili su svi ljudi u Dalmaciji i šire, svi navijači i simpatizeri Hajduka. Mi ćemo se nastojati potruditi maksimalno i donijeti ono što zaslužuju.