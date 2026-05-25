Najveće rukometno natjecanje na svijetu opet je oduševilo u Omišu! Igrali Japanci, Brazilci...

Ako su se organizatori ovoliko potrudili oko devetog Masters Handball World Cupa, što nam tek pripremaju sljedeće godine za jubilarni deseti?, upitao nas je u šali Lukasz Nowak, MVP kategorije 35+ iz poljske momčadi Masters Handball Mielec, koja je osvojila zlatnu medalju na upravo završenom turniru u Omišu.

I doista, organizatori najvećeg rukometnog natjecanja na svijetu iz godine u godinu podižu ljestvicu, kako samog natjecanja tako i svega što prati ovaj prestižni turnir, koji je samo ove godine ugostio više od 2.700 natjecatelja i njihovih gostiju. Brojke su fascinantne: u Omiš i Makarsku stiglo je rekordnih 79 ekipa iz 20 zemalja, odigrane su 184 utakmice, a iz četiri dvorane u svijet je otišlo 115 sati izravnog streama. Dvije finalne utakmice i svečanost zatvaranja izravno su prenošene u programu Arena Sporta.

- Turnir je opravdao sva naša očekivanja, ne samo kad su u pitanju broj natjecatelja i broj utakmica, nego i zbog svega što prati turnir. Samo zadovoljni natjecatelji vraćaju se ponovno, a naše brojke pokazuju ne samo da nam se vraćaju, nego i da svake godine rastemo za otprilike 20 posto ekipa. Tako planiramo nastaviti i dalje - kazao nam je Mario Čaljkušić, koji stoji na čelu sjajne ekipe organizatora.

Bit će to teška zadaća jer su ove godine turnir otvorili župan Blaženko Boban, izaslanik ministra turizma Ivan Galić i legendarni kapetan najbolje generacije francuske rukometne reprezentacije Jerome Fernandez. Medalje, trofeje i priznanja podijelile su rukometne legende Drago Vuković i Momir Ilić, a dojam su upotpunili nastupi DJ-a i plesne skupine, preleti zrakoplova s posebnim porukama, spektakularni vatromet, kao i svečanosti otvaranja i zatvaranja, nakon kojih su se natjecatelji prepustili pjesmi i zaplesali uz poznate glazbene ritmove i hitove. Naravno, nisu izostali ni izljevi emocija, široki osmijesi i suze radosnice na rastanku, uz poruku: "Vidimo se i sljedeće godine".

I ne, nisu to samo prazne riječi. Nije tajna da su već stigle prve prijave za deseto, jubilarno izdanje turnira, koje se igra tek u svibnju sljedeće godine.

- Termin Handball Masters World Cupa u našim je kalendarima redovito zaokružen. U godinama smo kada ne putujemo baš previše na natjecanja, ali u Omiš se svake godine rado vraćamo jer uživamo u sjajno pripremljenom natjecanju i gostoprimstvu svih koji su uključeni u organizaciju - kazala nam je Marietta Szalai iz ekipe Pink Magic u kategoriji 50+, koja je došla iz Mađarske, zemlje iz koje tradicionalno dolazi najviše natjecatelja.

- Meni je ovo prvi dolazak, a kući se vraćam sa srebrnom medaljom i nagradom za najboljeg golmana u kategoriji. Što više poželjeti? Možda da se vratim i sljedeće godine i osvojim zlato. Bit će malo teško jer dolazim iz Brazila i za nas je dolazak na Svjetski kup komplicirana i skupa operacija, ali potrudit ćemo se ponovno doći - kazao je Dorivao Dos Santos iz momčadi Brazukas, srebrnih u muškoj kategoriji 55/60.

Iako su trofeji, medalje i priznanja mnogima u prvom planu, curama i momcima iz irske ekipe Celtic Legends nisu. Njih 46 stiglo je i ove godine u Omiš, zaigrali su s tri ekipe, a zanimljivo je da je među njima najmanje Iraca – svega nekoliko. Uglavnom je riječ o curama i momcima koji su u Irsku došli trbuhom za kruhom, a spojila ih je ljubav prema rukometu. U Irskoj rade, ali i treniraju, druže se i šire ljubav prema rukometu, zajedno putuju i zabavljaju se. A ima ih iz cijelog svijeta - od Japana do Brazila, od Francuske, Rumunjske i Hrvatske do Ukrajine i Bosne i Hercegovine.

Ključ zadovoljnih natjecatelja dobra je organizacija, a za dobru organizaciju potreban je tim kvalitetnih i uigranih ljudi te dobro planiranje. Ekipa koju je okupio Čaljkušić već je organizirala 15 kampova rukometnih golmana, devet svjetskih kupova u rukometu i četiri u košarci, uglavnom u istom sastavu, uz pokoje novo ime i mlade snage koje organizaciji daju novu energiju i nove ideje. Stoga nije nemoguće da već od sljedeće godine vidimo i neki novi Svjetski kup u Omišu, u nekom novom sportu...