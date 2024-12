Najveće sudačke afere u našem nogometu: 'Što trebamo učiniti da hajdukovci ne mijauču?'

Sudačka afera trese hrvatski nogomet, a posljedice su petomjesečna suspenzija kontrolora suđenja Brune Marića i brisanje sa sudačkih lista Tonija Dadića. Naime, Mariću je presudila objava na Instagram profilu u kojoj se obračunao s Našim Hajdukom, dok su Dadića "glave" koštale navodne poruke s navijačem Hajduka u kojima otkriva informacije o Bad Blue Boysima, spominje Hajduk, Kohortu, te Brunu Marića i Ivana Bebeka. Nije to prvi put da hrvatski nogomet "tresu" sudačke afere, prisjetimo se najvećih.

Afera pošteno suđenje

Definitivno najveća afera u hrvatskom nogometu jest ona u kojoj su nepravomoćno osudili Željka Širića i Nevena Šprajcera zbog primanja mita za "pošteno suđenje" u HNL-u. Njih je na djelu 'uhvatio' bivši predsjednik Hajduka Hrvoje Maleš.

- U njegovo vrijeme, u HNL-u se nešto moglo napraviti samo u dogovoru s njim. Ponašao se kao suvereni vladar virtualne nogometne igrice - obrazložila je sutkinja tada presudu Širiću koji je osuđen na četiri godine zatvora. Šprajceru su odredili kaznu od osam mjeseci zatvora uvjetno, a na četiri mu je godine zabranjen rad u nogometu. Osudili su i Stjepana Djedovića na dvije godine i šest mjeseci zatvora.

Zagreb: Željko Širi?, bivši nogometni sudac | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Sutkinja je utvrdila kako nije sporno da je Širić, kao povjerenik za suđenje, član Komisije za suce te dopredsjednik IO HNS-a određivao i utjecao na odabir sudaca u 1. HNL. Podsjetimo, osuđenike iz tadašnje vrhuške HNS-a razotkrio je tadašnji Hajdukov predsjednik Hrvoje Maleš.

Afera VARgate

Nedavni skandal s curenjem snimki iz VAR sobe još je uvijek u svježem sjećanju hrvatskoj nogometnoj javnosti. Podsjetimo, u proljetnom dijelu prošle sezone (2023/24.) u javnost su počele curiti autentične snimke komunikacije iz VAR sobe na utakmicama HNL-a. Hrvatska je tada upoznata s komunikacijom kakvu suci njeguju među sobom, pa su tako Frana Brodića suci nazivali "debelim", a narijetko su se čule i psovke u komunikaciji.

Zagreb: Komisija nogometnih sudaca HNS-a o slu?aju 'VAR' | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Afera je rezultirala ostavkom Brune Marića na mjestu šefa sudaca, a u nekoliko navrata je derbije "velike četvorke" sudio strani sudac. Francuz Bertrand Layec u lipnju je stigao na mjesto povjerenika za suđenje što je jedna od posljedica afere Vargate.

Nakon izbijanja skandala nerijetko su je i treneri javno komentirali, pa su se tako javili Željko Sopić, Samir Toplak, reagirao je i Rudeš, Jakirović...

Prijetnje Vladi Svilokosu

Jedan od bivših pomoćnih sudaca u HNL-u, Dejan Vuković, uhićen je početkom ožujka ove godine zbog prijetnji tadašnjem dopredsjedniku Sudačke komisije Vladi Svilokosu. Hrvatski nogometni savez ga je suspendirao i protiv njega pokrenuo disciplinski postupak, a poruke koje je Vuković slao Svilokosu uključuju prijetnje za obitelj i spominjanje sina i kćeri. Vuković je želio zastrašiti Svilokosa da se ne kandidira za predsjednika Sudačke komisije.

Afere Brune Marića

Za Marića se vežu dvije veće afere, iako nisu direktno povezane sa suđenjem. U studenom 2016. Marića je u restoranu u Stobreču napalo desetak mladića maskiranih i opremljenih sa šipkama i letvama. Daruvarski bivši sudac sa sobom je imao pištolj, ali nije ga upotrijebio, a Marić je na kraju prošao s nekoliko ozljeda glave.

Druga Marićeva afera je ona zbog koje je dobio otkaz u HNS-u, a radi se o verbalnom sukobu s Našim Hajdukom. Udruga NH prozvala je Marića u objavi u kojoj se prisjetila velikog prosvjeda na splitskoj rivi prije deset godina i to riječima:

"Bruno Marić, glavni akter spomenutog fabriciranja snimaka iz VAR sobe, i dalje kao delegat kontrolira organizacije utakmica po HNL-u, a u polusjeni se nalazi njegov utjecajni supočinitelj fabriciranja snimki Ivan Bebek. Da ne spominjemo desetke drugih aktera notorne biografije i još notornijih postupaka i namjera".

I novi izbornik U-21 reprezentacije Dragan Skočić bio je među uzvanicama susreta Šibenika i Gorice | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Marić im nije ostao dužan pa je odgovorio podužom objavom na Instagram profilu.

"Čitam već duže vrijeme pamflete i lažne konstrukcije,besramne objede i laži onih koji autoritet stvaraju širenjem straha i prijetnjama! Ne obazirem se, rekoh sebi puno puta, jer to je skupina nasilnika koji o sebi govore da su pošteni! Ali, to isključivo sami za sebe pričaju, lažu, jer su ih svi odavno prokužili! Oni su ti koji fabriciraju, a lažno klevetaju druge da fabriciraju! Oni su teret društva, oni su teret sporta, oni su teret demokracije,iako ju punim ustima zagovaraju. Lažno, naravno!", napisao je u objavi, između ostalog.

HNS mu je odlučio uručiti petomjesečnu suspenziju i dodijeliti kaznu od 2.000 eura.

Bebek suspendiran na četiri mjeseca

HNS je prije tri godine suspendirao Ivana Bebeka na četiri mjeseca nakon objave snimke na kojoj on navodno komentira spornu situaciju s utakmice protiv Lokomotive i eventualni penal za Hajduk na Marku Livaji, vrijeđa novinara Dalmatinskog portala Blaža Duplančića te govori o pritiscima na suce u Splitu vrijeđajući navijače Hajduka.

- To ti je klasika. Prvo taj Blaž Duplančić, to je jedno obično štene koje je bilo oslobođeno tjelesnog. Ta situacija... Livaja se okreće i ovaj digne ruke, dolazi do nekog kontakta po nozi, ali Livaja svoju desnu nogu gura malo u desno dođe do kontakta i onda se ta noga odbije od tog kontakta i onda sam sebi zapne nogu. To što je on sam sebi zapeo nogu, to bi i bio penal da je taj kontakt stvarno bio, da Livaja nije svojom kretnjom jednako došao do suparnika kao i suparnik do njega, navodno je rekao Bebek pa nastavio:

- To meni nije kazneni udarac i ne može biti. Odnosno, da ga sviraš može proć, ali mislim da to nije kontakt za prekršaj. A ako ćemo mi ići tako da ćemo zadovoljiti Hajduk i navijački puk Hajdukov, pa da onda oni ne bi mijaukali, onda je najbolje da utakmicu na Poljudu krenemo s 2:0 i da onda možemo normalno suditi. To mi je degutantno.

- Pričao sam s pet splitskih novinara i oni kažu da ni njima to nije dovoljno za kazneni udarac. Naravno, oni nemaju muda to napisati. Blaž Duplančić je uvijek bio takav i on će umrijeti takav. To je jedno obično smeće. Tko god je malo duže u nogometu, već je navikao na iste scenarije iz kuhinje dole. Nemam se snage više ni živcirati, da ti budem iskren - rekao je Bebek u spornoj audiosnimci. Priznao je da je autentična i da je to njegov glas.

Dinamo i Hajduk sastali se u 34. kolu HT Prve lige | Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA

- Čuo sam proteklih nekoliko dana puno tumačenja i komentara, došao sam da bih iznio svoju stranu priče. Ispričavam se gospodinu novinaru Blažu Duplančiću zbog rječnika koji sam upotrijebio u privatnom razgovoru s prijateljem ili poznanikom, čovjekom koji nije vezan uz nogomet. Žao mi je što sam si dozvolio da u emotivnom trenutku koristim rječnik koji se ne koristi u javnom prostoru. Moram se ispričati i službenom Hajduku i svim simpatizerima Hajduka ako sam ih na bilo koji način uvrijedio, ali ne prihvaćam da sam uvrijedio navijače Hajduka, a posebno ne Hajduk kao klub i, što mi je još nevjerojatnije, igrače koji igraju za taj Hajduk, koji su personifikacija tog istog kluba, oni su ono što je najbitnije u Hajduku za mene - rekao je tada Bebek.

Vratio se suđenju nakon isteka suspenzije, ali od prošle sezone pospremio je zviždaljku u ladicu i posvetio se poslu VAR suca.

Afera Tonija Dadića

Šibenik: Prva Hrvatska nogmetna liga, HNK Šibenik - HNK Vukovar | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Bivši elitni sudac HNL-a obrisan je sa svih sudačkih lista zbog navodnih poruka s navijačem Hajduka koje su Bad Blue Boysi objavili na Telegram kanalu. U njima navodno Dadić otkriva gdje se Boysi okupljaju, kuda idu i gdje drže transparente, a osim toga se dotaknuo i Marića i Ivana Bebeka u negativnom kontekstu, te spominjao Kohortu i Hajduk. HNS ga je obrisao sa svih sudačkih lista.