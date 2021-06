Kada u istoj sezoni prvi put u povijesti kluba izborite Ligu za prvaka i polufinale Kupa, to se zove sjajan posao. Pa onda na sve to za najveću pobjedu u povijesti kluba srušite igrački i financijski najmoćniji Nexe ikada, klub koji gradi novu dvoranu s kojom želi i do Lige prvaka, koji ima hrpu reprezentativaca, ali koji već godinama prvenstvo i utrku sa Zagrebom prije reda gubi upravo u malim utakmicama. A, nakon potopa sa Zagrebom, definitivno ga je izgubio u Sesvetama, predgrađu u kojem, za hrvatske uvjete potiho, a zdravo egzistira tradicionalnim hrvatskim brigama neopterećena rukometna sredina u kojoj glavnu riječ s klupe vodi Silvio Ivandija (56), nekada Červarov i Golužin pomoćnik u reprezentaciji, trener Zagreba, prvak Europe s kadetima 2010. (generacija F. Ivić, Š. Ivić, Mandalinić, Šebetić, Ašanin) i dvije godine kasnije doprvak s istom generacijom u juniorskoj konkurenciji...