Najveći talent Zadra odbio je Barcelonu i odlazi k Anti Tomiću

Michael Ružić, 16-godišnji sin nekadašnjeg košarkaškog reprezentativca Tomislava Ružića i najbolje hrvatske odbojkašice u povijesti Barbare Ružić (djevojački Jelić), napušta KK Zadar i odlazi u španjolski Joventut, u kojem će ga dočekati Ante Tomić!

POGLEDAJTE VIDEO:

- Moderna košarka ide upravo u smjeru kako se igra u Španjolskoj i dobro je da što prije odem u takvu sredinu gdje ću biti okružen suigračima koji su sportu jednako posvećeni kao i ja - rekao je mladi Ružić za Večernji list.

Talentirani krilni centar visok 209 centimetara na stolu je imao i ponudu Barcelone, no Ružići se nisu dali zaslijepiti imenom velikog kluba.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Michael je tamo bio sedam dana, s mamom. I neki drugi španjolski klubovi su nudili sličan program njegova razvoja no on je kazao da mu se Joventut čini kao najveći izazov jer će se ondje morati više potruditi nego drugdje. Dakle, nije izabrao lakši put i meni se sviđa da tako rezonira. Svidio mu se trener koji je glasan i energičan a on to voli. Osim toga, u prvoj momčadi Joventuta je sedam igrača koji su izašli iz njihova pogona što nešto govori - kazao je tata Tomislav.