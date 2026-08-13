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Najveći transfer ikad: Iz Zvezde u Tursku za 25 milijuna eura

Piše Ivan Tomašković,
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Najveći transfer ikad: Iz Zvezde u Tursku za 25 milijuna eura
Foto: IMAGO/Marko Metlas/IMAGOSPORT
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Ako bi Crvena zvezda prihvatila takvu ponudu, riječ je o iznosu koji bi predstavljao povijesni posao za srpski klupski nogomet

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Iz Turske stižu informacije o velikoj ponudi za jednog od najvećih talenata Crvene zvezde. Galatasaray je ozbiljno zainteresiran za 18-godišnjeg Vasilija Kostova, a navodno je spreman izdvojiti čak 25 milijuna eura.

Turski novinar Ferhat Kizitaş, koji radi za televiziju Tivibu Spor, tvrdi da je Galatasaray za mladog nogometaša ponudio 25 milijuna eura, uz dodatnih 15 posto od njegove sljedeće prodaje.

Ako bi Crvena zvezda prihvatila takvu ponudu, riječ je o iznosu koji bi predstavljao povijesni posao za srpski klupski nogomet. Galatasaray sada čeka odgovor s Marakane.

26.07.2026 Beograd/Belgrade FK Crvena Zvezda(FC Red Star)-FK Vojvodina Super Liga fudbal/ men s football Vasilije Kostov
Foto: IMAGO/Aleksandar Djorovic /IMAGO

Kostov je odličnim igrama prošle sezone privukao pozornost brojnih europskih klubova, a u Crvenoj zvezdi očekuju da bi njegov eventualni odlazak mogao donijeti rekordnu odštetu. Brojke pokazuju zašto je 18-godišnjak postao toliko tražen. Prošle sezone odigrao je 47 utakmica u svim natjecanjima te postigao 14 golova i upisao osam asistencija.

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