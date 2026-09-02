Branič 'vatrenih' postao je drugi najskuplji Hrvat u povijesti, ispred njega ostao je samo Joško Gvardiol, kojega je City platio 90 milijuna eura
'Vatreni' su selili ovog ljeta! Evo najskupljih transfera Hrvata
Završio je ljetni prijelazni rok u najboljim europskim ligama, a kod Hrvata i 'vatrenih' neupitno prvo ime prijelaznog roka je Luka Vušković. Vratio se s posudbe u HSV-u u Tottenham. Iz kluba sa sjevera Londona doveo ga je Brighton za 54 milijuna eura.
Time je postao drugi najskuplji Hrvat u povijesti, ispred njega ostao je samo Joško Gvardiol, kojega je City platio 90 milijuna eura.
Od reprezentativaca koji su bili na Dalićevom popisu na Svjetskom prvenstvu nekoliko ih promijenilo klubove. Sva tri vratara otišla su u nove sredine. Dominik Livaković karijeru nastavlja u Barceloni, gdje će biti rezervni vratar ako ga Katalonci uspiju registrirati. Dominik Kotarski stigao je u Dinamo, a Ivor Pandur otišao je u škotski Rangers. Stoperi Josip Šutalo i Duje Ćaleta-Car pronašli su nove sredine u Italiji. Šutalo iz Ajaxa odlazi na posudbu u Lazio, a Ćaleta-Car u Saussuolo.
Od povremenih i bivših reprezentativaca koji se svojim igrama žele vratiti u kockasti dres, Lovro Majer otišao je u grčki AEK za šest milijuna eura, Franjo Ivanović iz Benfice je stigao na posudbu u francuski Lens, dok Borna Sosa iz Crystal Palacea otišao u njemačkog prvoligaša Köln
Najveći transferi Hrvata
Luka Vušković - Tottenham⇒Brighton 54 mil.
Ivor Pandur - Hull City⇒Rangers 7 mil.
Lovro Majer - Wolfsburg⇒AEK 6 mil.
Dinko Horkaš - Las Plamas⇒Al-Wasl 4,5 mil.
Josip Šutalo - Ajax⇒Lazio 3 mil. (cijena posudbe)
Sandro Kulenović - Dinamo⇒Torino 3 mil.
Gabriel Vidović - Dinamo⇒Paderborn 3 mil.
Ljubo Puljić - Bayern⇒Atalanta 2,8 mil.
Franjo Ivanović - Benfica⇒Lens 2,5 mil. (cijena posudbe)
Dominik Livaković - Fenerbahče⇒Barcelona 2 mil.
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