'Vatreni' su selili ovog ljeta! Evo najskupljih transfera Hrvata

Završio je ljetni prijelazni rok u najboljim europskim ligama, a kod Hrvata i 'vatrenih' neupitno prvo ime prijelaznog roka je Luka Vušković. Vratio se s posudbe u HSV-u u Tottenham. Iz kluba sa sjevera Londona doveo ga je Brighton za 54 milijuna eura.

Time je postao drugi najskuplji Hrvat u povijesti, ispred njega ostao je samo Joško Gvardiol, kojega je City platio 90 milijuna eura.

Foto: David Klein

Od reprezentativaca koji su bili na Dalićevom popisu na Svjetskom prvenstvu nekoliko ih promijenilo klubove. Sva tri vratara otišla su u nove sredine. Dominik Livaković karijeru nastavlja u Barceloni, gdje će biti rezervni vratar ako ga Katalonci uspiju registrirati. Dominik Kotarski stigao je u Dinamo, a Ivor Pandur otišao je u škotski Rangers. Stoperi Josip Šutalo i Duje Ćaleta-Car pronašli su nove sredine u Italiji. Šutalo iz Ajaxa odlazi na posudbu u Lazio, a Ćaleta-Car u Saussuolo.

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Od povremenih i bivših reprezentativaca koji se svojim igrama žele vratiti u kockasti dres, Lovro Majer otišao je u grčki AEK za šest milijuna eura, Franjo Ivanović iz Benfice je stigao na posudbu u francuski Lens, dok Borna Sosa iz Crystal Palacea otišao u njemačkog prvoligaša Köln

Najveći transferi Hrvata

Luka Vušković - Tottenham⇒Brighton 54 mil.

Ivor Pandur - Hull City⇒Rangers 7 mil.

Lovro Majer - Wolfsburg⇒AEK 6 mil.

Dinko Horkaš - Las Plamas⇒Al-Wasl 4,5 mil.

Josip Šutalo - Ajax⇒Lazio 3 mil. (cijena posudbe)

Sandro Kulenović - Dinamo⇒Torino 3 mil.

Gabriel Vidović - Dinamo⇒Paderborn 3 mil.

Ljubo Puljić - Bayern⇒Atalanta 2,8 mil.

Franjo Ivanović - Benfica⇒Lens 2,5 mil. (cijena posudbe)

Dominik Livaković - Fenerbahče⇒Barcelona 2 mil.