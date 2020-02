Najveći uspjeh Mladosti nakon 26 godina i - nestanka struje

Odbojkašice zagrebačke Mladosti izborile su plasman u četvrtfinale Kupa CEV, plasiravši se u prvo četvrtfinale nekog europskog kupa nakon 26 godina. Mladostašice su stigle do sjajnog uspjeha nakon velike drame i pobjede u 'zlatnom setu' protiv mađarske ekipe Fatum iz Nyiregyhaze.

- Iskreno, nikad u životu nisam ovako dugo bio u dvorani, ali mislim da se onima koji su ostali u dvorani na kraju itekako isplatilo. Ovo je bila klasična nemoguća misija - rekao je nakon dramatičnog susreta za SK trener mladostašica Saša Ivanišević.

Nakon što su u prvom susretu izgubile sa 2-3, odbojkašicama Mladosti je za plasman u četvrtfinale trebala pobjeda 3-0 ili 3-1 kako bi izbjegle zlatni set. Međutim, premda su u uzvratu u Domu odbojke Bojan Stranić povele sa 2-0, na koncu su pobijedile rezultatom 3-2 (25-20, 25-22, 19-25, 23-25, 8-15) pa je odlučivao 'zlatni set' koji je otišao na stranu zagrebačke ekipe s 19-17.

Mladost je odlično ušla u susret i povela je sa 2-0 u setovima (25-20, 25-22), no Mađarice su uzvratile s dva seta u nizu (25-19, 25-23) izjednačivši na 2-2. U lutriji petog seta Mladost je slavila 15-8 i odvela meč u 'zlatni set'.

- Imali smo sve u svojim rukama. Vodili jedan set, kontrolirali drugi. Onda dođe taj prekid struje, mi se vraćamo u život, oni dobivaju 2-0, razboli nam se jedini korektor. Na kraju u zlatnom setu gubimo 14-11 i onda dobijemo. To rijetko vidite, bilo bi mi žao da smo izgubili - rekao je Ivanišević pa prokomentirao 24-21 u četvrtom setu.

- Oni imaju osam strankinja, profesionalki. I naše su profesionalke, ali to su sve domaće, mlade cure. U ključnim trenucima strah čini svoje i u tada najiskusniji igrač mora preuzeti odgovornost, a ja ga tad nisam imao. Na kraju nam se to slatko vratilo - s osmijehom je konstatirao pa rekao kako mu je ovo prvi puta i da je u utakmici sa spašenih pet meč lopti on izašao kao pobjednik.

- Bio sam u sličnoj situaciji, ali sam bio poražen pa mi je iskreno stalno to bilo u glavi. Ali eto, potajno sam se nadao da bi ovog puta moglo biti drukčije i hvala Bogu bilo je - zaključno je rekao.

Odlučujući dio igre pripao je djevojkama Saše Ivaniševića rezultatom 19-17 za veliko slavlje zagrebačke ekipe.

U pobjedničkim redovima najbolje su bile Valentina Vrbanc, Božana Butigan i Katarina Pavičić sa po 18 poena, dok je u mađarskim redovima najbolja bila Olena Limareva sa 26 poena.

Mladost će u četvrtfinalu igrati protiv poljskog sastava Grupa Azoty Chemik Police.

- To je strašna ekipa, oni su tri, četiri klase iznad svih nas, izgubili su prije sedam dana prvu utakmicu sezone u Poljskoj, to dovoljno govori o njima. Ali drago mi je da će moje igračice to doživjeti, i ondje u Poljskoj i u Zagrebu, samo tako mogu napredovati.