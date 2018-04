'Najviše sam po glavi dobio kad sam se zatvorio na Maksimiru'

U subotu (17) očekuje nas novi derbi, ovaj put u Maksimir lideru stiže Rijeka. Riječani nisu prvenstvenu utakmicu u Maksimiru dobili već osam godina. A i za nedavnog gostovanja kod plavih izgubili su s 3-0 u Kupu, uz ljutnju na suce.

- Tenzije bi u utakmici trebale biti iste, idemo u goste lideru prvenstva, momčadi koja je zaslužila biti na vodećem mjestu i to bi trebao biti najveći izazov. Pratimo medijske spekulacije o tome koliko Rijeka dugo vremena nije pobijedila u Maksimiru, mi moramo razmišljati o sebi. Zadovoljan sam što dvije utakmice nismo primili gol, bolje smo izgledali u defenzivi, ali smo s druge strane dali manje golova. Taj balans nije još prema mojim željama. Igrači dobro rade, imamo dobru atmosferu i 'ajmo probati odigrati dobru utakmicu. 'Ajmo dobro parirati lideru - rekao je na konferenciji za medije trener Rijeke Matjaž Kek.



- Siguran sam da će suđenje biti OK. Bruno Marić me uopće ne brine, ali ako se nešto dogodi, ja ću to sigurno reći. Ne zlonamjerno, valjda neće biti potrebno sazivati konferencije za novinare poslije utakmice.

Nikola Jurčević ima problema sa sastavom, nedostaje mu desetak igrača, među njima dvojica ključnih defenzivaca Doumbia i Ademi:



- Znači da će biti puno ofenzivniji, barem ja tako razmišljam. Dinamo naprijed ima igrače koji mogu slomiti otpor ozbiljnih europskih momčadi, naša će obrana biti pod pritiskom. Moramo bolje reagirati nego u zadnjoj utakmici u Maksimiru. O njihovoj ćemo momčadi razmišljati u pripremi kao uoči svake druge utakmice. Vrijednost njihovih mladih igrača debelo premašuje iznos budžeta Rijeke, što znači da imaju široku kvalitetu - kaže Kek.

- Nisam bio zadovoljan kako smo igrali prošli put protiv Dinama, nismo dobro zatvarali u situacijama koje su vidljive otkada je trener Jurčević. Transformacija nam je bila prespora. Individualna kvaliteta Dinama je izuzetno velika, nikada ne znaš što će napraviti Soudani, Gavranović, Hajrović, sada se pojavio Ćorić... Ima puno stvari o kojima moramo razmišljati, moramo kvalitetno odgovoriti na zahtjeve da bismo osvojili bodove.

Jurčevića je pohvalio.

- Nisam ja taj koji će ocjenjivati svoje kolege, prema kojima imam veliki respekt, svatko od nas radi najbolje što zna. Slažem se da mi moramo biti prvi koji dajemo pečat ligi. Znam da nekad idem preko granice, takav sam, ne mogu iz svoje kože. Drugi dan bih drugačije reagirao, ljudi smo od krvi i mesa. Trebali bismo se kao javne osobe znati kontrolirati i živjeti s pritiskom. Ulazimo u finiš prvenstva, u svjetlu utakmice na Poljudu želio bih da se Maksimiru igra dobar nogomet.

Osvrnuo se i na poljudski derbi:

- U Splitu se igrala dobra utakmica, svemu tome pridonijela je kulisa. Naravno da bismo mi bili zadovoljni da je Maksimir pun, ali to nije naš problem. Izuzetno fer ponašanje na utakmici i poslije utakmice u Splitu dobro je za nogomet. Mislim da je Rijeka u vrhu hrvatskog nogometa što se tiče atmosfere i fair-playa, a uvijek ima nešto što se može prokomentirati, to je sastavni dio našega života.

Hebera nema možda i do kraja sezone:

- Nema velikog izbora: Acosty i Kvržić na bokovima, možda Črnic. Gorgon bi bio prvi izbor da mu tako dugo ne traje oporavak. Želja je da budemo kvalitetniji u središnjici što nam je nedostajalo protiv Osijeka.

- Mislim da Rijeka ove sezone ni jednu utakmicu nije igrala tako da se negdje zatvorila. Znao sam s momčadi doći u Maksimir, zatvoriti se, odigrati 0-0 i onda sam više dobio po glavi nego kada sam dobio tri komada! Naša je želja da igramo kvalitetno, da budemo dostojan suparnik.