Opće je poznata stvar da profesionalni sportaši, pogotovo ako žele biti najbolji u onome što rade, moraju paziti na prehranu. Jedan od njih zasigurno je Cristiano Ronaldo (37) koji dnevno pojede šest obroka, ali gotovo nikad ne jede smrznutu hranu, ne pije gazirana pića, a teško da ćete ga vidjeti i s čašom alkoholnog pića.

Njegova bolja polovica Georgina Rodriguez (27) baš i nije ljubiteljica takvog načina života pa jedva čeka da zvijezda Juventusa ode kako bi se mogla najesti.

U intervjuu za engleski tabloid The Sun, Georgina je otkrila da kad Cristiano otputuje, koristi priliku kako bi djeci dala ono što im njihov otac inače ne bi dopustio.

- Kad njega nema, priuštimo si neke obroke koje on ne voli ili ih ne konzumira. Istina, i Cristiano pojede pizzu, ali samo jednom tjedno nakon čega napravi mnogo trbušnjaka. Volim ga ponekad iznenaditi onim što mu se sviđa, ipak kad njega nema, svi se možemo najesti. Ponekad jedva čekamo da ode - rekla je Georgina.

Ronaldo je jedan od najboljih u povijesti, čovjek koji je srušio brojne rekorde, koji prvi dolazi na trening i zadnji s njega odlazi, a čini se kako nogometaš upravo to želi i svom sinu.

- Vidjet ćemo hoće li i moj sin postati veliki nogometaš - rekao je krajem prošle godine za portugalski medij A Bola pa dodao:

- Ponekad pije Coca-Colu i jede čips što me jako nervira i on to zna. Nekad mu kažem da nakon trčanja uskoči u mrzlu vodu kako bi se bolje oporavio. On kaže da mu je to prehladno. U redu je, ima tek deset godina.