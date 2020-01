Najzgodnija sutkinja na svijetu razmijenila strasti na terenu...

Nogometna sutkinja Fernanda Colombo (30) na travnjaku je pokazala svoju ljubav prema suprugu Sandru Ricci kada ga je prije početka susreta strastveno poljubila na oduševljenje cijelog stadiona.

"Ljubav je u igri", napisala je Fernanda na Instagramu ispod videa na kojemu se vidi ljubav nje i njenog supruga.

Podsjetimo, Fernanda je postala poznata preko noći nakon što je zeznula igrača Barcelona Sportinga iz Ekvadora, Kita Díaza.

Tridesetogodišnja sutkinja pozvala je igrača da joj priđe i krenula rukom prema džepu kao da će mu dati karton. Umjesto toga iz džepa je izvadila maramicu i obrisala znoj s lica, a igraču se samo slatko nasmijala.

Nažalost, ta je scena s terena zgodnoj sutkinji uz pozitivne komentare i simpatične pošalice stvorila i probleme u tolikoj mjeri da je dobila i nemoralnu ponudu koju je objavila na svome profilu na Instagramu.

Referee Fernanda Colombo in Brazil is what the world needs now pic.twitter.com/qardYD0ZdZ