Naklonimo se šampionima! Kovačević je Dinamo pretvorio u stroj, a Stojkovića u 'vatrenog'
DINAMO - RIJEKA 2-0 Uoči prve utakmice u sezoni, i to baš na Opus Areni, mnogi su skeptični bili oko izbora Marija Kovačevića za trenera "modrih". No, devet mjeseci kasnije, na istom mjestu, trener iz Jablanice je položio trenersku disertaciju!
Kalendar je pokazivao 2. kolovoza, a nakon gotovo 40 dana priprema, Mario Kovačević je na Opus Areni protiv Osijeka u prvom kolu HNL-a predstavio novi Dinamo. Bilo je puno nepoznanica i upitnika oko rekonstruirane momčadi u koju je uloženo 20 milijuna eura, može li vratiti naslov prvaka na Maksimir, a posebno je skepsa među plavim pukom vladala oko izbora trenera. Ima li on autoritet, gard i znanje voditi klub takvog renomea, pitali su se mnogi. Devet mjeseci kasnije, opet na Opus Areni, a ovaj put u finalu Kupa, sam Mario Kovačević raščistio je sve nedoumice. Da, ova momčad sposobna je za velike stvari, a on je položio trenersku disertaciju!