Naklonite se majstoru: Ronaldo prvi Europljanin sa 100 golova!

Cristiano Ronaldo fantastičnim je golom iz slobodnog udarca Šveđanima došao do okrugle "stotke" na kontu reprezentativnih golova. Samo je legendarni Iranac Ali Daei zabio više

<p>Čovjek je srušio nebrojene klupske i reprezentativne rekorde, a od 8. rujna 2020. ima i još jedan u svome vlasništvu. <strong>Cristiano Ronaldo</strong> (35) vratio se nakon infekcije stopala i Šveđanima zabio 100. i 101. gol u dresu portugalske reprezentacije.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako Ronaldo zabija</strong></p><p>I to na kakav način. Napadač Juventusa je u prvoj minuti nadoknade prvog dijela u Solni namjestio loptu na 25 metara i fenomenalno pogodio u desne "rašlje" švedskog gola. Sa stilom je Cristiano došao do stotke.</p><p>Prvi je čovjek u povijesti europskoga reprezentativnog nogometa koji je došao do 100 golova, a za to mu je trebalo 165 utakmica.</p><p>Štoviše, samo je jedan reprezentativac u cijelom svijetu zabio više od njega. <strong>Ali Daei</strong> (51) za Iran ih je zabio 109 od 1993. do 2006. u 149 nastupa.</p><p>Ronaldo je <strong>Robinu Olsenu</strong> zabio gol iz slobodnog udarca deseti put u Portugalu, a 57. put u karijeri. A u 72. minuti dodao je i drugi na dodavanje Joaa Felixa za konačnih 2-0. Izgledno je tako da će se Francuska i Portugal boriti za prvo mjesto u našoj skupini, a Hrvatska i Švedska za izbjegavanje četvrtog mjesta koje nosi ispadanje u drugi razred Lige nacija u idućem izdanju.</p>