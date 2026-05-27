Obavijesti

Sport

Komentari 0
'PSYCHO JOE'

Nakon 46 godina posta Boston ponovno ima trenera godine

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Nakon 46 godina posta Boston ponovno ima trenera godine
Foto: David Butler II

Joe Mazzulla, trener Boston Celticsa, proglašen je trenerom godine u NBA-ju. Iako bez Tatuma, postigao je omjer 56-26 i postao prvi trener Celticsa s ovom nagradom nakon 46 godina

Admiral

Prvi čovjek struke Boston Celticsa, 37-godišnji Joe Mazzulla imenovan je trenerom godine u američkoj profesionalnoj košarkaškoj NBA ligi. Iako najvećim dijelom sezone nije mogao računati na najveću zvijezdu momčadi Jaysona Tatuma, koji se nakon ozljede ahilove tetive na parket vratio tek 6. ožujka, Mazzulla je s Bostonom ostvario omjer pobjeda i poraza 56-26 i to nakon lošijeg ulaska u sezonu i omjera 5-7 u prvih 12 dvoboja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Dončićev debi za LA Lakerse! Navijači mu skandirali, on im se odužio lijepom gestom 00:54
Dončićev debi za LA Lakerse! Navijači mu skandirali, on im se odužio lijepom gestom | Video: 24sata/Video

Mazzulla je ukupno dobio 392 boda u izboru, a 62 od 100 glasača postavilo ga je na prvo mjesto. Na drugom mjestu u izboru završio je trener Detroit Pistonsa J.B. Bickerstaff sa 312 bodova (29 prvih mjesta), koji je osvojio prvo mjesto na Istoku s omjerom 60-22, dok je treći trener San Antonio Spursa Mitch ⁠Johnson osvojio 133 boda (9 prvih mjesta), koji je vodio svoju momčad do drugog mjesta Zapada sa 62-20.

NBA: Playoffs-Philadelphia 76ers at Boston Celtics
Foto: David Butler II

Zanimljivo, trener aktualnih prvaka Oklahoma City Thundera Mike Daigneault je završio na tek šestom mjestu u izboru sa samo 10 bodova (dva druga i četiri treća mjesta) iako je njegova momčad ostvarila najbolji omjer u čitavoj ligi sa 64-18.

Mazzulla je prvi trener Celticsa s nagradom za trenera godine nakon čak 46 sezona, odnosno još od Billa Fitcha koji je ponio tu nagradu za sezonu 1979-80. Najtrofejniji klub u NBA još je samo dva puta imao trenera sezone, bili su to Tom Heinsohn (1972-73) i Red Auerbach (1964-65), čije ime nosi i sam trofej.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Tko su žene u životu Ante Rebića? Hajdukovci su stigli s pratnjama, on se pojavio sam
OPET U FOKUSU

FOTO Tko su žene u životu Ante Rebića? Hajdukovci su stigli s pratnjama, on se pojavio sam

Ante Rebić ponovno je u fokusu javnosti nakon izjave kako je za njegovu budućnost u Hajduku odgovoran predsjednik Ivan Bilić, a obožavateljice godinama prate njegov ljubavni život o kojem se ne zna previše
FOTO Neprepoznatljiva Serena! Pogledajte brutalnu preobrazbu
STESALA SE TENISKA IKONA

FOTO Neprepoznatljiva Serena! Pogledajte brutalnu preobrazbu

Serena Williams opet diže prašinu! Hoće li se vratiti na teniske terene? Ne zna ni sama, ali je na listi za doping kontrole. Jim Courier misli da će je opet vidjeti u akciji
FOTO Dinamova ikona ljubi je od srednje škole: 'Bilo je jako puno odricanja s moje strane'
MISLAV I SUZANA ORŠIĆ

FOTO Dinamova ikona ljubi je od srednje škole: 'Bilo je jako puno odricanja s moje strane'

Suzana Oršić, supruga nogometne zvijezde, pretvorila je strast prema dizajnu u uspješan biznis! Od srednjoškolske ljubavi do poduzetnice, njezina priča inspirira

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026