Nakon 46 godina posta Boston ponovno ima trenera godine

Prvi čovjek struke Boston Celticsa, 37-godišnji Joe Mazzulla imenovan je trenerom godine u američkoj profesionalnoj košarkaškoj NBA ligi. Iako najvećim dijelom sezone nije mogao računati na najveću zvijezdu momčadi Jaysona Tatuma, koji se nakon ozljede ahilove tetive na parket vratio tek 6. ožujka, Mazzulla je s Bostonom ostvario omjer pobjeda i poraza 56-26 i to nakon lošijeg ulaska u sezonu i omjera 5-7 u prvih 12 dvoboja.

Mazzulla je ukupno dobio 392 boda u izboru, a 62 od 100 glasača postavilo ga je na prvo mjesto. Na drugom mjestu u izboru završio je trener Detroit Pistonsa J.B. Bickerstaff sa 312 bodova (29 prvih mjesta), koji je osvojio prvo mjesto na Istoku s omjerom 60-22, dok je treći trener San Antonio Spursa Mitch ⁠Johnson osvojio 133 boda (9 prvih mjesta), koji je vodio svoju momčad do drugog mjesta Zapada sa 62-20.

Zanimljivo, trener aktualnih prvaka Oklahoma City Thundera Mike Daigneault je završio na tek šestom mjestu u izboru sa samo 10 bodova (dva druga i četiri treća mjesta) iako je njegova momčad ostvarila najbolji omjer u čitavoj ligi sa 64-18.

Mazzulla je prvi trener Celticsa s nagradom za trenera godine nakon čak 46 sezona, odnosno još od Billa Fitcha koji je ponio tu nagradu za sezonu 1979-80. Najtrofejniji klub u NBA još je samo dva puta imao trenera sezone, bili su to Tom Heinsohn (1972-73) i Red Auerbach (1964-65), čije ime nosi i sam trofej.