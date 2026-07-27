Nakon 57 godina gasi se klub koji je dao Kuzmu i Raužana: 'Teško je prihvatiti da je kraj'

Rukometni klub Polet prestaje postojati nakon 57 godina, objavili su na društvenim mrežama. Klub koji je "stvorio" dvojicu hrvatskih reprezentativaca, Dominika Kuzmanovića i Zlatka Raužana, kao i mnoštvo drugih mladih rukometaša. Poletova generacija 2002. i 2003. u nekoliko je navrata osvajala prvenstvo Hrvatske u mlađim kategorijama, a seniori kluba do sada su se natjecali u 3. HRL središte.

Polet je klub iz mjesta Stančić, koje se nalazi u blizini Dugog Sela. Priopćenje RK Poleta prenosimo u cijelosti:

"Teška srca i sa suzom u oku obavještavamo sve pratitelje, navijače, simpatizere i prijatelje Rukometnog kluba Polet da od iduće sezone naš klub više neće postojati. Rukometni klub Polet osnovan je 1969. godine u Stančiću. Tijekom više od pola stoljeća ispisao je bezbroj lijepih priča i ostvario velike uspjehe, posebno u mlađim dobnim kategorijama, koje su u klupske prostorije donijele brojne trofeje.

Najuspješnija generacija bila je ona dječaka rođenih 2002. i 2003. godine, koja je osvojila nekoliko uzastopnih naslova prvaka Hrvatske – najprije u mini rukometu, a potom i u velikom rukometu. Iz te generacije izrasla su i dvojica hrvatskih reprezentativaca, Zlatko Raužan i Dominik Kuzmanović, kao i još nekoliko igrača koji su ostvarili profesionalne karijere.

Teško je prihvatiti činjenicu da više neće biti našeg najdražeg kluba. Da se više nećemo okupljati na tribinama i iz svega glasa navijati za naš Polet, onako kako smo samo mi znali. Teško je prihvatiti da više neće biti kluba koji nas je spojio, koji je od nas napravio prijatelje, kumove i jednu veliku obitelj.

Teško je prihvatiti i pomisao da će Polet, unatoč svemu što je ostvario, s vremenom pasti u zaborav. A bio je dokaz da se i mali klub, s vrlo malo resursa, može ravnopravno boriti s najvećima i ostaviti trag koji se ne može mjeriti samo peharima. Ovo je posljednja objava koju pišem, teška srca, jer svaka uspomena nosi ime Polet. Polet nije bio dio mog života. Polet je bio moj život. Nikad zbogom. Samo doviđenja. Za koga? Za POLET!"