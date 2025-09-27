Nakon bijega s Alcatraza, Dina Levačić otplivala je i oko otoka Angel: 'Mentalno zahtjevno'

Nakon nešto više od šest i pol sati plivanja naša najbolja i najpoznatija daljinska plivačica Dina Levačić uspjela otplivati maraton od San Francisca do otoka Angel i natrag. Dionicu dugu 18 kilometara Dina je preplivala za 6 sati i 45 minuta, unatoč vrlo jakim strujama, ali uz povoljnu temperaturu mora, koje je bilo za Dinu idealnih 18 stupnjeva.

Pokretanje videa... 01:12 Dina Levačić: Kad sam rekla da ću plivati s Alcatraza, svi su bili zgroženi, kažu da je strašno... | Video: 24sata/Pixsell/privatna arhiva

Krenula je sa kopna u 23:30 po lokalnom vremenu, oplivavši oko Angel Islanda, stigla je na cilj na kopnu nakon 6 sati i 36 minuta.

Za razliku od poznatijeg plivanja Alcatraz, odakle je uspješno "pobjegla" prije dva dana, ruta oko Angel Islanda je duža i zahtijevala je iznimnu izdržljivost, kao i vještinu noćnog plivanja. Utjecaj plime je bio posebno značajan za ovu rutu, zbog kojeg je Dina morala dobro tempirati ritam plivanja kako bi uspješno završila plivanje. Temperatura zraka bila je 14°C, a temperatura mora 16-18°C uz neizbježan vjetar na udare i do 25 km/h i valove.

Foto: privatna arhiva

- Nakon otplivanog Alcatraza ostvarila sam još jedan cilj. Plivanje je bilo fizički i mentalno zahtjevno, a iako nisam mogla uživati u ljepotama samoga zaljeva jer sam plivala kroz noć, osjećala sam povezanost sa morem. Plivanje od 16 km na papiru ne zvuči toliko dramatično, ali je izrazito zahtjevno zbog jakog vjetra, valova i struja koje s izražene u zaljevu San Francisca. Nije bilo nimalo jednostavno, pratila me mučnina i povraćanje veći dio puta, bilo je psihički borbeno na putu nazad do Alcatraza i činilo mi se da nikako neću doći. Ali uspješno je odrađen još jedan izazov, sad se mogu opustiti i proslaviti - rekla je Dina.

Nakon što je prije tri dana otplivala "bijeg" s otoka Alcatraz na kojem se nalazi kaznionica, Dina je danas kompletirala program preplivavanjem otoka Angel i sada se vraća kući.