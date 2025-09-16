Obavijesti

Sport

Komentari 0
NEĆE PRODUŽITI UGOVOR

Nakon De Bruynea, City odlučio prekrižiti još jednog senatora

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Nakon De Bruynea, City odlučio prekrižiti još jednog senatora
Foto: Phil Noble/REUTERS

Bernardo Silva od odlaska u Manchester City bio je ključan igrač u svim sezonama pod Pepom Guardiolom. Za klub je zabio 72 gola i dodao 74 asistencije

Portugalski veznjak Bernardo Silva (31), koji je već osam godina jedan od ključnih nogometaša Manchester Cityja, već sada zna da će na kraju sezone morati potražiti novog poslodavca.

Vodstvo "Građana" nema namjeru produžiti ugovor sa Silvom, koji ističe u lipnju sljedeće godine, objavili su britanski mediji. Tako će Silva doživjeti istu sudbinu kao i Belgijac Kevin De Bruyne (34), kojeg su se odrekli nakon što je deset godina bio oslonac ekipe. De Bruyne je ovog ljeta kao slobodan igrač potpisao za talijanskog prvaka Napoli.

POGLEDAJTE GOLOVE Man. City razbio United, Joško Gvardiol se vratio nakon pauze
Man. City razbio United, Joško Gvardiol se vratio nakon pauze

U osam sezona na Etihadu Silva je upisao 72 pogotka i 74 asistencije, te je osvojio šest naslova prvaka Engleske, dva FA kupa i Ligu prvaka (2023). On je drugi najplaćeniji igrač Citya, s godišnjom zaradom od 18 milijuna eura. Samo norveški golgeter Erling Haaland ima veću plaću, odnosno oko 32 milijuna eura po sezoni.

Kao najizglednija opcija za nastavak karijere spominje se Benfica, gdje je Silva počeo trenirati kao 13-godišnjak. No, velike šanse daju se i Juventusu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ove su stadione obećavali u Hrvatskoj, a od njih još ništa: Plavi vulkan, kuglof, Kantrida...
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Ove su stadione obećavali u Hrvatskoj, a od njih još ništa: Plavi vulkan, kuglof, Kantrida...

Povodom predstavljanja projekta izgradnje novog maksimirskog stadiona, prisjetili smo se koji su svi projekti rješenja ovog pitanja u hrvatskim gradovima dospjeli u javnost, ali od njih do danas ništa nisu ostvarili
Užas u Čileu! Talijanski skijaški reprezentativac preminuo od posljedica pada na treningu
STRAHOTA NA STAZI

Užas u Čileu! Talijanski skijaški reprezentativac preminuo od posljedica pada na treningu

Ovo je tragedija za njegovu obitelj i naš sport. Moramo učiniti sve kako bismo spriječili da se ovakvi nesretni događaji ponove, rekao je predsjednik Talijanske sportske federacije
FOTO Zavirite u novo Dončićevo obiteljsko gnijezdo od 23 mil. eura. Kupio ga je od Šarapove
DOM KOŠARKAŠKE ZVIJEZDE

FOTO Zavirite u novo Dončićevo obiteljsko gnijezdo od 23 mil. eura. Kupio ga je od Šarapove

Luka Dončić, jedan od najboljih košarkaša na svijetu, prije više od pola godine je u šokantnom 'trejdu' otišao u Lakerse. Skrasio se u Los Angelesu, nedavno je potpisao trogodišnji ugovor vrijedan 165 milijuna dolara, a sada je kupio i dom za sebe, suprugu Anamariju Goltes i kći Gabrijelu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025