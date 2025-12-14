Obavijesti

NIŠTA OD PONEDJELJKA

Nakon dugih pregovora derbi Istre i Rijeke odgodili do 2026.

Piše Josip Tolić,
Foto: Sasa Miljevic

Utakmica Istre i Rijeke prekinuta zbog magle! Klubovi se dogovorili da se igra u siječnju. Važno za Rijeku zbog europskih ambicija. Hoće li tenzije među vodstvima klubova splasnuti?

Utakmica HNL-a između Istre 1961 i Rijeke, koja je prekinuta u 15. minuti pri rezultatu 1-1 zbog magle na stadionu Aldo Drosina koja se odjednom spustila na travnjak nakon uvodne pirotehnike i bakljade obiju navijačkih skupina, neće se odigrati prije zimske stanke.

Odlučili su to predstavnici klubova na sastanku s delegatom Danijelom Tomačićem iz Draganića (bivšim članom uprave Dinama). Prvotna je ideja bila, u skladu s propozicijama natjecanja, da se utakmica igra prvi sljedeći dan, dakle u ponedjeljak, i to od 13 sati, kako je ponovno ne bi ugrozila magla, i to bez gledatelja. No tomu su se usprotivili iz hrvatskog prvaka.

Rijeka, naime, u četvrtak od 21 sat gostuje u Krakovu u šestom kolu Konferencijske lige protiv Šahtara s realnim šansama da se plasira u nokaut-fazu. Iako ju je de facto već osigurala, sve je otvoreno i u klubu s Rujevice htjeli su imati kudikamo veće šanse da dođu i do dobrog rezultata, posljedično i do bodova za hrvatski koeficijent, da si i povećaju šanse za Uefinu nagradu. Što je sportski sasvim ispravno i logično.

Odigravanjem utakmice u ponedjeljak ne bi se narušilo pravilo da momčadi moraju imati dva dana odmora između utakmica (uostalom, Rijeka je sve svoje prvenstvene utakmice nakon onih europskih igrala upravo nedjeljama, ponekad i s manje od 72 sata razmaka) i u savezu pokušavaju izbjeći situacije da se utakmice iz prvog dijela sezone prebacuju u drugi, nakon prijelaznog roka u kojem se sastavi jedne i druge momčadi mogu umnogome promijeniti. I to u utakmici koja je već započela!?

Međutim na koncu dogovora oko nastavka u ponedjeljak svih uključenih nije bilo pa će se dvoboj odgoditi za prvi mogući termin u proljetnom dijelu prvenstva, odnosno prije dvoboja 19. kola koji su na rasporedu od 23. do 25. siječnja. Istra i Rijeka bi, dakle, na teren Drosine mogli ponovno u srijedu, 21. siječnja. A dotad bi se mogle primiriti i tenzije između vodstva klubova nakon što predsjednika Rijeke Damira Miškovića prvotno nisu pustili na službeni parking stadiona pa je demonstrativno napustio stadion.

