Nakon famozne 'afere rižoto', sad imamo i slučaj Saša Matić!

Zastava HNS-a ovaj put vijorila je normalno, nije bila okrenuta naopako. Ali to je bilo otprilike jedino što nije bilo naopako u Splitu uoči utakmice Hajduk-Cibalia...

Sve je počelo iz čista mira jutro prije utakmice.

Gradom se pronio glas da je Hajdukov predsjednik Ivan Kos "stao na nagaznu minu" i da "leti ća". Zašto? Što se događa? Koji je sad vrag? Nitko izvan najužeg kruga vodstva Torcide nije imao pojma do tri-četiri sata prije utakmice kad je stiglo priopćenje.

I eto kako se Kos našao u "kašeti brokava" - zamjerili su mu torcidaši što je, citiramo, dao "nalog klupskim djelatnicima da se nogometne suce počne tretirati na "drugačiji način“ i što postoje klupski djelatnici koji su zaduženi da se 'brinu za suce'. Dalje, opet citat, vodi ih se na večere u restoran Zrno Soli na račun kluba, istim tim sucima davaju se pokloni i nagrade na račun kluba te ih se na račun kluba vodi u noćni život, u Vanilla bar!

Zamislite vi to. I još k tome "nekim sucima se u pratnji klupskih djelatnika zalomi i odlazak na koncerte, kao primjerice nedavno na Sašu Matića". Sašu Matića? Onog što je nedavno s raspojasanim Zdravkom Mamićem pjevao "Ova noć ima čudnu moć" na piru Matea Kovačića? Iz perspektive jednog torcidaša, neoprostiv grijeh. Kako si mogao, Ivane Kosu?!

Šalu na stranu, stvar je u satima prije utakmice postala ozbiljna. Šuškalo se čak i o navijačkim neredima.

Zabrinjavajuća situacija, pogotovo ako uzmemo u obzir da je Sjever bio zatvoren zbog kazne pa je na Zapadu, zapravo svuda oko Kosa bila Torcida.

Branio se siroti Kos, uzvraćao priopćenjem da nije nikoga potkupljivao i da nije nikoga vodio ni na kakve koncerte već je stvar elementarne pristojnosti, uostalom i Uefina praksa da se svim gostima, pa tako i sucima, osigura obrok. Nikakav Saša Matić, samo dobar tek.

Stvar je donekle smirila pobjeda Hajduka nad Cibalijom pred 14.169 navijača na Poljudu. Dio njih bi došao i ovako i onako, dio ih je bio tu "iz dišpeta" jer je HNS kaznio Hajduk i zatvorio sjever, a dio ih je došao vidjeti što će to biti s Torcidom i Kosom. Srećom, nije bilo ništa strašno osim skandiranja navijača: "I bez sudaca, i bez miliona, Dalmacija dobit će novog šampiona!"

No daleko od toga da je time "slučaj Saša Matić i Zrno soli" zaključen. Torcida je šefa Hajduka uzela na zub i, po nama, spasiti ga može možda jedino pobjeda nad Dinamom i borba za naslov prvaka do zadnjeg kola. Ma možda čak ni to. Kos je u ozbiljnoj nevolji.

A sve zato što nije razumio: hrvatski suci jednostavno su "neprijatelj broj jedan" Hajdukovih navijača odavno. Bez razlike - od "hardcore torcidaša" pa do omraženih im Igora Štimca ili Joška Svaguše - svi su uvijek u sucima vidjeli glavni problem. I bili su u krivu. Jer hrvatski suci su, istinabog, uglavnom grozni. Uostalom, nije bez razloga da ih nema ni na mapi kad se igra svjetsko ili europsko prvenstvo. Ali glavni problem Hajduka cijelo to vrijeme nisu bili suci. Glavni problem bili su "štimci i svaguše"...

Sjećate se legendarne "afere crni rižot"? Kad je Joško Svaguša navalio na suce u hotelu nakon utakmice s Dinamom. Citate prenosimo u integralnoj verziji, šteta bi bilo ne ponoviti ih jer su nezaboravni...

- Što je, lopovi? Kradete na utakmici, a sada bi jeli školjke i crni rižoto?! Nećemo platiti ovu večeru, neka si sami plate. Ispostavi im račun, izbaci iz hotela, neće tu spavati. Bježi iz Splita. Nećeš jesti ovu dalmatinsku ribu, Šupraha. Idi u Osijek na Dravu, jedi šarane - grmio je Svaguša, sramoteći sebe, Hajduk i sve što ima veze s Hajdukom.

Kos, srećom, nije tako nepristojan tip. Probao je na fino, pokušava razgovarati, objašnjavati, argumentirati... Ali nije baš da mu ide i sva je prilika da će danas-sutra morati otići.

Jer šef Hajduka, nemojmo se lagati, zapravo nije on. Šef Hajduka je Torcida.