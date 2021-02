- Svaka smrt ili infarkt neke poznate osobe vrati me u sjećanje na utakmicu Hajduka i Žiline kada sam doživio infarkt i umalo umro. Čuo sam sinoć i za smrt Zlatka Saračevića i promislio - što ti je život, kaže nekadašnji igrač, trener i sportski direktor Hajduka Ivica Kalinić, koji je u kolovozu 2009. godine, pred kraj utakmice Hajduka i Žiline, doživio srčani udar i samo prisebnost liječnika spasila mu je život.

Hajduk je iz Žiline donio povoljan rezultat 1-1, no remi i poraz na startu prvenstva bili su dovoljni da Ante Miše nakon samo dva kola podnese neopozivu ostavku. Hajduk mu je zamjenu pronašao u bivšem igraču Ivici Kaliniću koji je uspješno vodio Šibenik i imenovao ga trenerom tri dana prije uzvrata. Uzvratni susret nije protekao u skladu s očekivanjima, Hajduk se mučio a žilava Žilina zabila gol u 76. minuti, a par minuta nakon toga Kaliniću je pozlilo na klupi.

Hajdukov liječnik dr. Jurica Rakić odmah mu je dao tabletu nitroglicerina i s njim se vozilom hitne pomoći odvezao u bolnicu. Po dolasku u bolnicu Kalinić je doživio infarkt, život mu je bio ugrožen, no brzom intervencijom liječničkog tima na čelu s dr. Giuniom i dr. Čulićem, ugrađen mu je ¨stent¨ i njegovo stanje je stabilizirano. Nakon izlaska iz bolnice Kalinić se više nije vratio na klupu.

- Tijelo mi je vjerojatno slalo poruke ali ih ja u tom silnom stresu nisam razumio. U svega par dana nagomilalo se puno toga, i povratak sa Šubićevca na Poljud iako se čelnici Šibenika nisu s tim složili, pa važnost utakmice, kretanje rezultata.... Skupilo se puno toga u par dana i kad smo pred kraj utakmice primili gol srce me izdalo. Nisam bio svjestan što se događa ali sam imao sreću da je klupski liječnik Jurica Rakić odmah reagirao i da sam na vrijeme stigao u bolnicu – prisjeća se Kalinić.

Bilo je to turbulentno vrijeme koje je prethodilo velikim promjenama na Poljudu, odmah nakon utakmice ostavke su podnijeli predsjednik Mate Peroš i njegov pomoćnik Luka Miličić, direktor Fredi Fiorentini stavio je svoj mandat na raspolaganje, a tadašnji gradonačelnik Željko Kerum imenovao je na funkciju predsjednika Joška Svagušu. Uskoro su iz Nadzornog odbora odstupili i Mirko Klarić i Ante Sanader.

Po savjetu liječnika Ivica Kalinić uskoro se potpuno izolirao od nogometa i stresa...

- To je vrijeme daleko iza mene, sada vodim potpuno drugačiji život. Puno više vremena provodim na selu i u druženju s dvije unuke, one su sada centar mog svijeta. One i prijatelji, no u ovo doba korone ni s prijateljima se više ne mogu družiti koliko bih želio... Nastojim uopće ne razmišljali o problemima, izbjegavam stres koliko god je to moguće, ni mog Hajduka ne pratim kao što sam pratio nekad.