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ZARADIT ĆE, ALI...

Nakon Jakupovića, Osijek blizu prodaje još dvojice 'kapitalaca'

Piše Jakov Drobnjak,
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Nakon Jakupovića, Osijek blizu prodaje još dvojice 'kapitalaca'
Velika Gorica: Rudeš i Osijek sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Seper /PIXSELL
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Osijek rasprodaje adute! Nakon Jakupovića, Estoril lovi Jurišića i Omerovića, a Portugal bi mogao odnijeti još dva ključna igrača

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Nakon jako dobrog starta u sezonu, Osijek je počeo puniti blagajnu, ali je pitanje kako će "preživjeti" bez svoja tri "kapitalca. Arnel Jakupović prodan je u Vitoriju Guimarães, a vrlo brzo su stigle ponude i za još dvojicu važnih kotačića Osijeka, također iz portugalske lige.

Naime, Estoril je poslao ponude za Roka Jurišića i Naila Omerovića, piše Alen Lesički s Germanijaka. Navodi se da je Osijek prihvatio ponudu Estorila za Jurišića te je igrač dogovorio osobne uvjete, ali nije da mu se odlazi iz Osijeka. Ušao je najbolje u sezonu do sada, želi se nadmetati u HNL-u, no čini se kako se njegov put nastavlja u Portugalu.

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Isti klub navodno je poslao i 1,2 milijuna za Omerovića, što je nešto manje od onoga što Osijek traži za najboljeg strijelca momčadi, ali navodi se kako je dogovor vrlo blizu. U pet kola odigranih ove sezone, Omerović je dao pet golova i prometnuo se u pravog vođu Osijekove svlačionice. On nema ništa protiv odlaska te bi i on mogao za kolegama.

Tako bi u Portugal mogla tri važna igrača Osijeka te je pitanje kako će se klub nositi s time i hoće li moći nastaviti dobar niz. Početak je za sada sjajan, ali i dalje je tek - početak. Prijelazni rok je do 7. rujna pa su moguće i još neke prinove u klubu na Dravi.

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