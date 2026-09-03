Nakon Jakupovića, Osijek blizu prodaje još dvojice 'kapitalaca'

Nakon jako dobrog starta u sezonu, Osijek je počeo puniti blagajnu, ali je pitanje kako će "preživjeti" bez svoja tri "kapitalca. Arnel Jakupović prodan je u Vitoriju Guimarães, a vrlo brzo su stigle ponude i za još dvojicu važnih kotačića Osijeka, također iz portugalske lige.

Naime, Estoril je poslao ponude za Roka Jurišića i Naila Omerovića, piše Alen Lesički s Germanijaka. Navodi se da je Osijek prihvatio ponudu Estorila za Jurišića te je igrač dogovorio osobne uvjete, ali nije da mu se odlazi iz Osijeka. Ušao je najbolje u sezonu do sada, želi se nadmetati u HNL-u, no čini se kako se njegov put nastavlja u Portugalu.

Foto: Sasa Miljevic

Isti klub navodno je poslao i 1,2 milijuna za Omerovića, što je nešto manje od onoga što Osijek traži za najboljeg strijelca momčadi, ali navodi se kako je dogovor vrlo blizu. U pet kola odigranih ove sezone, Omerović je dao pet golova i prometnuo se u pravog vođu Osijekove svlačionice. On nema ništa protiv odlaska te bi i on mogao za kolegama.

Tako bi u Portugal mogla tri važna igrača Osijeka te je pitanje kako će se klub nositi s time i hoće li moći nastaviti dobar niz. Početak je za sada sjajan, ali i dalje je tek - početak. Prijelazni rok je do 7. rujna pa su moguće i još neke prinove u klubu na Dravi.