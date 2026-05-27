Nakon muških, Nikola Mektić briljirao u mješovitim parovima

Nikola Mektić briljira na Roland Garrosu! S Amerikankom Asiom Muhammad pobijedio je francuski par i prošao u drugo kolo mješovitih parova. Mektić je bio uspješan i u muških parovima s Krajicekom
Hrvatski tenisač Nikola Mektić bio je uspješan u 1. kolu mješovitih parova na drugom ovogodišnjem Grand Slam turniru Roland Garrosu. On i Amerikanka Asia Muhammad su sa 6-1, 6-3 nadigrali Francuze Amandine Hesse i Sadija Doumbiju.
Mektić i Muhammad će za suparnike u 2. kolu imati bolje iz ogleda Britanaca Olivije Nicholls i Henryja Pattena te Amerikanke Nicole Melichar-Martinez i Francuza Thea Arribagea.
Još u utorak Mektić je s Amerikancem Austinom Krajicekom uspješno krenuo i u turnir muških parova 6-4, 6-4 pobjedom protiv Francuza Adriana Mannarina i Fabricea Martina.
