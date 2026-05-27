Obavijesti

Sport

Komentari 0
ROLAND GARROS

Nakon muških, Nikola Mektić briljirao u mješovitim parovima

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Nakon muških, Nikola Mektić briljirao u mješovitim parovima
Foto: Domenico Cippitelli/IPA Sport/IP

Nikola Mektić briljira na Roland Garrosu! S Amerikankom Asiom Muhammad pobijedio je francuski par i prošao u drugo kolo mješovitih parova. Mektić je bio uspješan i u muških parovima s Krajicekom

Admiral

Hrvatski tenisač Nikola Mektić bio je uspješan u 1. kolu mješovitih parova na drugom ovogodišnjem Grand Slam turniru Roland Garrosu. On i Amerikanka Asia Muhammad su sa 6-1, 6-3 nadigrali Francuze Amandine Hesse i Sadija Doumbiju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Mektić i Pavić nakon ulaska u finale 02:00
Mektić i Pavić nakon ulaska u finale | Video: KanalRi

Mektić i Muhammad će za suparnike u 2. kolu imati bolje iz ogleda Britanaca Olivije Nicholls i Henryja Pattena te Amerikanke Nicole Melichar-Martinez i Francuza Thea Arribagea.

TENNIS - Internazionali di Tennis - Internazionali BNL d'Italia
Foto: Domenico Cippitelli/IPA Sport/IP

Još u utorak Mektić je s Amerikancem Austinom Krajicekom uspješno krenuo i u turnir muških parova 6-4, 6-4 pobjedom protiv Francuza Adriana Mannarina i Fabricea Martina.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Neprepoznatljiva Serena! Pogledajte brutalnu preobrazbu
STESALA SE TENISKA IKONA

FOTO Neprepoznatljiva Serena! Pogledajte brutalnu preobrazbu

Serena Williams opet diže prašinu! Hoće li se vratiti na teniske terene? Ne zna ni sama, ali je na listi za doping kontrole. Jim Courier misli da će je opet vidjeti u akciji
FOTO Dinamova ikona ljubi je od srednje škole: 'Bilo je jako puno odricanja s moje strane'
MISLAV I SUZANA ORŠIĆ

FOTO Dinamova ikona ljubi je od srednje škole: 'Bilo je jako puno odricanja s moje strane'

Suzana Oršić, supruga nogometne zvijezde, pretvorila je strast prema dizajnu u uspješan biznis! Od srednjoškolske ljubavi do poduzetnice, njezina priča inspirira
FOTO Legendu Hajduka ispratili na vječni počinak uz pjesmu: 'Kad umrem umotan u bilo...'
POČIVAO U MIRU

FOTO Legendu Hajduka ispratili na vječni počinak uz pjesmu: 'Kad umrem umotan u bilo...'

Na sprovod legendarnog Ive Bege došli su svi. Od Šurjaka, Ivkovića, Matkovića i Rožića, preko Gudelja, Dražića, Primorca, Vulića, Pralije, do igrača koji su budućnost Hajduka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026