U petak je iz Dvorane Krešimira Ćosića na Višnjiku nestao umirovljeni dres legende KK Zadra Giuseppea Pina Giergie (83), javlja Sport023.

"Krešo i Pino. Po cijeloj bivšoj Jugoslaviji štovani, cijenjeni. Italija, Španjolska, Grčka, bivši SSSR... kad i ako o Zadru pričaju, njihova imena spominju. Svugdje, jedino u ovom gradu, tjerani, prokazivani bez presude svakakvim imenima i lošim atributima imenovani.. Sa današnjim danom, dno dna smo dotaknuli.", stoji u objavi na Facebook stranici Muzeja zadarske košarke.

- KK Zadar oštro osuđuje ovaj čin. Opće je poznato koliko je Giuseppe Giergia dao zadarskoj košarci i kao legenda KK Zadra on sigurno zaslužuje takvu počast. O svemu drugome što nema veze s košarkom nećemo suditi, niti je na nama da o tome govorimo, ali njegovom dresu je mjesto tamo gdje je i bio. To je sve što za sada mogu reći, jer više pojedinosti ne znam, a i KK Zadar nije vlasnik same dvorane - rekao je direktor KK Zadra Željko Žilavec za sport023.

Podsjetimo, Giergia je prije 15-ak dana osuđen na dvije godine zatvora zbog zlouporabe vlasti u gospodarskom poslovanju, a sud ga je u konačnici ustvrdio da je oštetio državni proračun u iznosu od 5.945.249,68 kuna.

Iz Športskog centra Višnjik javili su da je šteta već 'sanirana'.

- Kada su dežurni u dvorani primijetili da nedostaje dres, to su prijavili zaštitarskoj službi te policiji. Odmah smo dali izraditi novi dres te isti i postavili pod svod dvorane - rekao je direktor ŠC-a Višnjik Denis Karlović.

Giergia je za status legende KK Zadra zaslužio 60-ih i 70-ih godina prošlog stoljeća kada je zajedno sa Krešimirom Ćosićem vodio svoj klub do pet naslova prvaka Jugoslavije (1965., 1967., 1968., 1974., 1975.), a s reprezentacijom Jugoslavije osvojio je srebro na SP-u u Brazilu, a ponovio ga četiri godine kasnije u Argentini. Srebrom se okrunio i na EP.u u SSSR-u 1965.